Россиянам раскрыли неочевидные симптомы проблем с сердцем

Фото: istockphoto.com/Tharakorn
«Не всегда боли в верхней части живота связаны с желудочно-кишечными расстройствами. Иногда это может быть сердечная боль, которая, распространяясь по нервам, и вызывает дискомфорт в верхней части живота», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.
По её словам, это не единственный симптом. Также на здоровье сердца стоит обратить внимание при головокружениях, обмороках, специфические кожные проявления, а также боль в икроножных мышцах при ходьбе и онемение ног.
Читайте также:
Кардиолог Дикур заявила об «омоложении» гипертонии
Кардиолог Бирюкова рассказала о принципах правильного питания
Кардиолог рассказала о неочевидной причине инфаркта