Россиянам раскрыли неожиданную пользу пельменей

Фото: istockphoto.com/MurzikNata
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что пельмени полезны из-за содержания в них полезных жиров и белков, которые способны давать силу и энергию человеку.
«Пельмени хорошо насыщают, дают энергию. Белок в составе такого продукта на долгое время поддерживает чувство сытости и является источником полезных белковых молекул для построения и обновления тканей в нашем организме. <…> В составе пельменей есть полезные жиры, крайне необходимые в нашем питании. Каждый из жировых компонентов находит себе применение, так как наш организм постоянно работает и расходует все молекулярные материалы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Королева.
При этом, врач отметила, что речь идёт преимущественно о натрулаьных, самостоятельно приготовленных пельменях, а не о покупном полуфабриканте.
«Лола работает с нутрициологом, поэтому так сильно и похудела. Недавно я подарила ей банку острых перцев, а она поставила к себе на камин и сказала: «Мне пока нельзя, я худею». Но через день все-равно съела. Хотя нутрициолог ругался на нее потом», — поделилась в беседе с «Дни.ру» певица.
Читайте также:
Врач рассказала про гриб, который помогает в профилактике рака
Диетолог Соломатина: Сахар может спровоцировать воспаления и депрессию
Нутрициолог назвала сезонные продукты, заряжающие энергией осенью
Мелисса Тимофеева