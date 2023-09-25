Россиянам раскрыли, о каких заболеваниях может говорить повышенный аппетит

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«Если человек, например, в основном ест какую-то углеводную пищу и исключает белки из рациона, то его может постоянно тянуть на еду. Так организм пытается получить то, чего ему не хватает», — добавил в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.
До этого российская певица Валерия рассказала, что для поддержания здоровья и красоты поддерживает определённый рацион питания, регулярно занимается физической активностью, посещает косметолога и старается вести активный образ жизни.
«Я очень организованный человек, я пытаюсь везде и все успевать, идти в ногу со временем», — приводит utro.ru слова артистки.
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