Россиянам раскрыли опасные последствия отсутствия прогулок

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Врач Светлана Ворожбит заявила, что, если долго не выходить на улицу, можно начать чувствовать себя плохо, ощущать апатию и слабость.
«Также это может привести к ухудшению качества сна. При низких физических нагрузках снижается мышечный тонус, то есть уменьшается сила и выносливость. Постепенно может развиться нарушение обмена веществ в организме», — добавила в беседе с Газета.ру Ворожбит.
Она отметила, что прогулки на свежем воздухе насыщают организм кислородом, укрепляют иммунитет, активируют когнитивные способности, а ходьба сама по себе оказывает позитивное влияние на мышцы и кости, в частности, на позвоночник.
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