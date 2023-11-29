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Россиянам раскрыли опасные последствия отсутствия прогулок

Врач Ворожбит: Отсутствие прогулок может привести к апатии
29 ноября 2023, 17:53
Фото: istockphoto.com/fizkes

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач Светлана Ворожбит заявила, что, если долго не выходить на улицу, можно начать чувствовать себя плохо, ощущать апатию и слабость.
«Также это может привести к ухудшению качества сна. При низких физических нагрузках снижается мышечный тонус, то есть уменьшается сила и выносливость. Постепенно может развиться нарушение обмена веществ в организме», — добавила в беседе с Газета.ру Ворожбит.

Она отметила, что прогулки на свежем воздухе насыщают организм кислородом, укрепляют иммунитет, активируют когнитивные способности, а ходьба сама по себе оказывает позитивное влияние на мышцы и кости, в частности, на позвоночник.


Врач рекомендовала прогулки пожилым людям, тем, кто страдает лишним весом, сахарным диабетом, а также они будут полезны для людей, чья работа связана с сидячим образом жизни и чьи физические активности в принципе минимальны.

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#врач
#иммунитет
#здоровье
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Профессор Каратеев назвал главную причину осложнения при артрите
29 ноября 2023, 18:03

Фото: Александра Степанова

Многие россияне занимаются самолечением при ревматических заболеваниях, что усложняет процесс восстановления в будущем. Об этом рассказал руководитель отделения ревматологии, руководитель Московского областного ревматологического центра, профессор кафедры терапии МОНИКИ Дмитрий Каратеев.
По словам специалиста, к врачу-ревматологу нужно обращаться при первых болях в суставах им при первых признаках ревматической болезни. Это позволит выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить опасные последствия.
«К сожалению, у очень многих пациентов симптоматика хронических воспалительных ревматических заболеваний бывает стерта. Например, сустав может заболеть, потом пройти, а потом опять заболеть. Или, например, если у человека начинаются в боли в позвоночнике, это может быть банальное дегенеративное заболевание, которое у нас часто называют остеохондрозом, а может быть и болезнью Бехтерева. И зачастую пациенты занимаются самолечением, принимают анальгетики, приходят к врачу поздно», – сказал Дмитрий Каратеев.
Иногда проблемы в установлении диагноза возникают и в кабинете терапевта. По словам ревматолога, не всегда врачи общей практики могут назначить верное лечение и вовремя направить к специалисту узкой направленности.

Чтобы сократить количество таких случаев на базе Московского областного научно­-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского организовали VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». В рамках форума врачи поделились друг с другом результатами исследований, личным опытом и методами выявления различных заболеваний на ранней стадии. 

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#врачи
#лечение
#пациенты
#болезни
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Мать впала в депрессию и попала в больницу, потому что её дочь не берут замуж
29 ноября 2023, 17:44

Фото: istock / Tero Vesalainen

Китаянка впала в депрессию, потому что её дочь не может выйти замуж.
Asia One сообщает, что из-за депрессии у 59-летней женщины развилась низкая самооценка. Она считает себя виноватой в том, что её 30-летняя дочь холостячка и не может выйти замуж. Китаянка плачет целыми днями и не хочет ни с кем разговаривать. 

Женщину отправили на лечение в больницу. Там ей диагностировали клиническую депрессию. Чжао рассказала медикам, что боится выходить на улицу, опасаясь услышать сплетни об одиночестве её дочери. 

Медицинская помощь благоприятно сказывается на состоянии китаянки, пишет издание.

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#депрессия
#родители
#отношения
#любовь
#врачи
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Нефролог Ватазин: у каждого четвёртого россиянина повреждены почки после коронавируса
Нефролог Ватазин рассказал, как коронавирус отразился на здоровье почек россиян
29 ноября 2023, 17:25

Каждый четвёртый россиянин, перенёсший коронавирус, столкнулся с повреждением почек. Об этом во время VII Съезда терапевтов Московской области с международным участием рассказал президент национальной Ассоциации нефрологов, главный нефролог Московской области Андрей Ватазин.
«Примерно 25 процентов больных, которые страдали ковидом, страдали повреждением почек. Острое повреждение почек в зависимости от стадии, может быть опасным. Примерно половина всех больных находятся на первой стадии, которая не очень выражена. А вот вторая и третья стадии более опасны, и если они выявлены ещё и при коронавирусе, – это фактор риска смерти», – отметил специалист.
Ватазин подчеркнул, что замедлить прогрессирование болезни можно благодаря качественной работе терапевтов. Именно они должны обращать внимание на жалобы пациента и направлять к врачам узкой специализации.

Напомним, на базе МОНИКИ проходит VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». 29 и 30 ноября терапевты, кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи могут послушать лекции коллег и узнать, как выявить то или иное заболевание на ранней стадии, какие новые тенденции намечаются в области медицины.

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#подмосковье
#врачи
#жалобы
#моники
#здоровье
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Врач назвала неочевидные симптомы проблем с печенью на ранней стадии
Хирург Зубова нашла связь между горечью во рту и симптомом болезней печени
29 ноября 2023, 16:59

Фото: istock / Mohammed Haneefa Nizamudeen

Горечь во рту и потеря аппетита могут быть признаками заболеваний печени. О неочевидных симптомах, которые говорят о проблемах с этим органом, предупредила хирург Нина Зубова в беседе с «Известиями».
По словам эксперта, болезни печени можно заметить по болям в правом подреберье, снижения аппетита и потере веса. Также человек может чувствовать горький вкус во рту. 

Болезни печени могут также hgjzdkznmcz и внешне. Например, из-за повышения в крови печеночного пигмента билирубина и застоя желчи у человека могут желтеть кожа и белки глаз.

«Кроме того, увеличение концентрации билирубина приводит к потемнению мочи и обесцвечиванию кала, он становится светлым, цвета серой глины. На коже появляются зудящие высыпания, а также маленькие подкожные жировики около глаз, на руках и других частях тела», — заявила медик.
Также люди с болезнями печени могут чувствовать беспричинную усталость и слабость. При появлении каких то из перечисленных симптомов, стоит обратиться к врачу.

Зубова посоветовала придерживаться здорового образа жизни, следить за весом, избегать незащищенных половых контактов, сомнительных медицинских или косметологических вмешательств, чтобы не подхватить гепатит и другие инфекции. 

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#гепатит
#человек
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#болезни
#люди
#тела
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Врачи нашли палочки для еды в черепе 35-летнего вьетнамца
29 ноября 2023, 16:54

Фото: istockphoto/kazoka30

Вьетнамские врачи нашли палочки для еды в черепе 35-летнего пациента, жаловавшегося на сильные головные боли и потерю зрения.
Daily Mail пишет, что в больницу города Донгхой во Вьетнаме обратился мужчина. Он 5 месяцев страдал от необъяснимых головных болей и потери зрения. Сделав рентгеновские снимки, врачи увидели, что в черепной коробке мужчины палочки для еды. Они оказались там через носовую полость. У мужчины развилась пневмоцефалия, при которой внутри черепа скапливается воздух.

Сначала вьетнамец не смог объяснить врачам, как палочки оказались в его голове, но потом вспомнил, что участвовал в драке и получил удар по лицу острым предметом. В тот же день он обратился к врачам, но был отпущен домой. 

Медики достали палочки из черепа пациента и стабилизировали состояние мужчины. 

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#здоровье
#мир
#врачи
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Врач Дорош: Генетика и гормоны – основные причины выпадения волос
29 ноября 2023, 16:38

Фото: istockphoto.com/Jun

Врач-косметолог, трихолог Эльвира Дорош заявила, что в подавляющем большинстве случаев выпадение волос обусловлено генетической предрасположенностью или гормональным фоном.
«В среднем около 90% всех случаев обусловлено генетической предрасположенностью и гормональным влиянием. Избыточное количество андрогенов негативно влияет на волосяные фолликулы, чаще наблюдается поредение в лобной и теменной зоне. Постепенно потеря волос может распространяться на всю поверхность головы, а волосы на теле остаются в полном объёме», — пояснила в беседе с Газета.ру Дорош.

Кроме этого, к потере волос могут привести стресс, неправильное питание, недостаток витаминов и минералов.

Выпадение волос, по словам врача, может быть вызвано и тяжёлыми длительными инфекциями, травмами кожи головы, приём некоторых медикаментов, дегенеративные процессы, экологические факторы.

При обнаружении у себя такой проблемы специалист рекомендовала обращаться к врачу для установки причин и подбора методов лечения.

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#врач
#питание
#болезни
#стресс
#волосы
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Подмосковный врач Пожарская предупредила о недопустимости применения капель от насморка дольше пяти дней
29 ноября 2023, 14:58

Фото: Istockphoto / Vladdeep

Сосудосуживающие капли от насморка можно применять для лечения детей не дольше пяти дней. В противном случае они вызывают зависимость, заявила врач-оториноларинголог НИКИ детства Анна Пожарская.
«Сосудосуживающее средство не лечит причину заложенности носа, а входит в комплекс симптоматической терапии. Самостоятельно использовать его можно в течение трёх – пяти дней. Если вы не видите эффекта, необходима консультация оториноларинголога. Возможно, заложенность носа возникла не из-за инфекционных причин, а, например, из-за инородного тела», – подчеркнула Пожарская, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врач добавила, что сосудосуживающие средства могут вызвать у детей токсическое угнетающее действие на центральную нервную систему. У ребёнка снижается артериальное давление, он становится вялым и сонливым. Кроме того, применение таких препаратов возможно только по инструкции и в тех дозировках, которые прописал врач.
«Когда использование назальных капель или спреев затягивается, может развиться медикаментозный ринит, постоянная потребность в увеличении дозировки и количества приёмов препарата из-за снижения чувствительности рецепторов», – сказала врач.
Помимо этого, Пожарская предостерегла родителей от использования капель на основе нафазолина из-за его токсичности.
 
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#врач
#дети
#лечение
#подмосковье
#московская область
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Во Франции паук-волк отложил яйца под кожей британца
29 ноября 2023, 14:34

Фото: istockphoto/okugawa

Паук-волк отложил свои яйца под кожу британца, отдыхающего во Франции.
BBC News сообщает, что ЧП случилось, когда Колин Блейк из Нортумберленда и его жена поехали в круиз. Они планировали отпраздновать 35-летие свадьбы. Во время поездки один из пальцев мужчины на ноге распух и побагровел. Корабельный врач сказал, что отек появился из-за укуса  паука-волка.

Блейк считает, что паук укусил его, когда он и его супруга обедали на свежем воздухе в Марселе. Палец вскрыли и обнаружили в гное паучьи яйца. Вернувшись в Британию, мужчина прошёл курс антибиотиков.

Биолог Сара Гудакр из Университета Ноттингема сомневается в правильности диагноза, ведь в Европе нет пауков, которые способны прокусить кожу человека. Также пауки-волки не откладывают яйца под кожу. Они их прячут в специальном коконе на их брюшке.

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#франция
#здоровье
#происшествие
#насекомые
#отпуск
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Офтальмолог опровергла популярные мифы о зрении
Офтальмолог Геворкян опровергла миф, что ношение очков ухудшает зрение
29 ноября 2023, 14:24

Фото: istock / AndreyPopov

Мнение, что ношение очков портит зрение, — это не более чем миф. Офтальмохирург высшей категории Армине Геворкян в интервью «Ленте.ру» опровергла и другие распространенные мифы.

Она заявила, что отказ от очков, вопреки распространенному мнению, приводит к перенапряжению глазных мышц. Это может приводить еще к большей потери зрения. Ношение очков не только снимает нагрузку с глаз, но и значительно замедляет ухудшение зрения.

Также вымыслом является то, что с возрастом проблема с близорукостью решится сама по себе. 

«Известно, что ближе к 40 годам человек начинает хуже видеть вблизи. Многие уверены, что минус, который был изначально, компенсируется появляющейся возрастная дальнозоркость и зрение за счет нее выравнивается. Развитие возрастной пресбиопии — это не решение проблем близорукости, а новая патология глаза», — заявила врач.
В таком случае, глаза начинают плохо видеть как в дали, как и в близи.

Геворкян также заявила, что нельзя восстановить зрение с помощью гимнастики для глаз, как многие считают. 

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#зрение
#врач
#глаза
#мнение
#интервью
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