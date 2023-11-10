Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Россиянам раскрыли самый явный признак камней в почках

Россиянам раскрыли самый явный признак камней в почках

Врач Хухрев: Самый явный признак – почечная колика
10 ноября 2023, 14:03
Фото: istockphoto.com/Staras

Фото: istockphoto.com/Staras

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что самым явным симптомом наличия камней в почках является почечная колика, проявляющаяся сильной резкой болью.
Также на недуг могут указывать рвота и появление крови в моче.

«Это одна из самых сильных болей. Поясница болит так, что у человека начинается рвота, и он «на стену лезет». Возникает это внезапно. Сутки-двое человек может быть в таком состоянии, если раньше доктор не спасет. <…> Когда же лезут мелкие камушки, они могут царапать стенки, и в моче может появляться кровь», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Хухрев.


Также россиянам рассказали, как избавится от повышенного потоотделения без дезодорантов. Как передаёт utro.ru, специалисты рекомендуют наладить режим и рацион питания, не носить синтетическую одежду, а также выполнять простые нормы гигиены.

Читайте также:

Врач назвал простые способы избавления от боли в спине

«Чревато осложнениями»: Врач назвала главные отличия симптомов гриппа от коронавируса

Терапевт Быстрова: Принимать антибиотики без назначения врача опасно
#врач
#специалисты
#здоровье
#болезни
Читайте нас в
В Московской области привили от гриппа уже более 1 млн детей
10 ноября 2023, 14:10

Фото: Минздрав МО

Вакцинацию от гриппа в Подмосковье с начала прививочной кампании в этом году прошли около 1 млн детей. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
Дети могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в школах и детсадах. В министерстве напомнили, что в первую очередь грипп опасен осложнениями. Именно поэтому важно обезопасить ребёнка и сделать прививку.
 
Записаться на приём можно по телефону 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье». Врач проведет осмотр ребёнка и при отсутствии противопоказаний сделает прививку. 

Читайте также:

В Совете Федерации поддержку материнства в Подмосковье назвали лучшей в стране

В США врачи провели первую в мире пересадку всего глаза

Жители Подмосковья с начала года оформили онлайн 130 тыс медицинских справок




 

 
#минздрав мо
#прививки
#грипп
#вакцинация
#московская область
#подмосковье
#здравоохранение
Читайте нас в
В Совете Федерации поддержку материнства в Подмосковье назвали лучшей в стране
10 ноября 2023, 10:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На парламентских слушаниях в Совете Федерации практику Московской области по поддержке материнства назвали одной из лучших в стране. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
С начало года в рамках проекта «Наша женская консультация» в Московской области модернизируют женские консультации, создавая наиболее комфортные условия для беременных женщин.

«Мы стараемся не только строить новые объекты здрава, но и модернизировать действующие. <…> в этом году запустили проект «Наша женская консультация», чтобы еще лучше позаботиться о будущих мамах, повысить качество профильной медпомощи. Безусловно, ремонт, обстановка, оборудование играют важную роль. Но, помимо этого, мы внедряем единый стандарт работы – индивидуально сопровождаем каждую женщину сразу после того, как она становится на учёт по беременности», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Кроме этого, специалист, которого закрепляют за пациенткой, помогает записываться на скрининг и прием к врачу, а также  напоминает о визитах в консультацию.

Стоит отметить, что до конца года все женские консультации начнут работать по такому единому стандарту.

Читайте также: 

45 тысяч подмосковных льготников получили новые социальные выплаты

В Подмосковье с начала года жильём обеспечили 900 детей-сирот

В Подмосковье увеличат зарплату ведущим тренерам и спортсменам на 40%
#подмосковье
#андрей воробьёв
#совет федерации
#губернатор
#беременные женщины
#консультации
Читайте нас в
Жалующуюся на частый секс с 75-летним мужем женщину предупредили о тревожном звоночке
NYT: Чрезмерный интерес к сексу у пожилых мужчин может быть признаком деменции
10 ноября 2023, 10:02

Фото: istock / monkeybusinessimages

Если мужчина в возрасте требует слишком много секса, это может быть тревожным звоночком. Такое мнение озвучил ведущий колонки об отношениях в New York Times Филип Галанес.
55-летняя читательница издания пожаловаться, что ее 75-летний супруг каждый день желает интима.  Она рассказала, что они в браке уже 25 лет и после выхода на пенсию ее муж стал каждый день требовать секса. 

«Но мне нужно личное время: он не понимает, что я работаю весь день и после долгого пути домой должна приготовить ужин. Друзьям рассказать не могу, они подумают, что я сошла с ума», — поделилась уставшая женщина.
Женщина также поделилась опасением, что у ее супруга может развиваться ранняя деменция. Галанес предложил ей пообщаться с мужем на тему посещения врача, чтобы определить действительно ли это так.

«Как и все мы, я умею гуглить. Я тоже обнаружил, что чрезмерный интерес к сексу может быть признаком деменции. Кроме того, на пенсии людям бывает одиноко. Если он не занят чем-то значимым каждый день, если нет хобби и общения с другими людьми, он сильнее хватается за вас», — предупредил автор.
Он также посоветовал ей все же откровенно пообщаться с друзьями и выговориться, чтобы не чувствовать себя изолированной.

Читайте также: 

Капли от насморка могут вызывать зависимость, подобную наркотической

Онколог Егиев перечислил неочевидные симптомы рака поджелудочной железы

Врач назвал простые способы избавления от боли в спине
#пенсии
#женщина
#мнение
#мужчина
Читайте нас в
В США врачи провели первую в мире пересадку всего глаза
10 ноября 2023, 05:09

Фото: iStock/gorodenkoff

В США медики первый раз в мире выполнили операцию по пересадке целого глаза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз на сайте Университета Нью-Йорка имени Лангона (NYULH).
«Команда хирургов из NYULH выполнила первую в мире трансплантацию всего глаза и части лица 46-летнему ветерану войны из Арканзаса, который пережил высоковольтную электротравму во время работы», — говорится в публикации.

Операция была проведена 27 мая при участии 140 хирургов, медсестер и других медработников. За это время пересаженный глаз продемонстрировал «замечательные признаки здоровья». При этом остаётся неизвестно, приобретёт ли глаз зрительные функции.

Отмечается, что мужчина также лишился части левой руки, подбородка, щеки, носа, губ и передних зубов.

В пресс-релизе подчеркивается, что эта операция стала единственной успешной комбинированной трансплантацией.

Читайте также:

В Подмосковье прооперировали 3-недельного ребенка с редкой патологией

Подмосковные врачи удалили женщине 20-сантиметровую опухоль яичников

Новые рентген-аппараты появились в больницах Долгопрудного
#врачи
#операция
#глаза
#мужчина
#сша
#хирург
Читайте нас в
Американские учёные назвали восемь правил, которые помогут продлить жизнь
Учёные из Колумбийского университета рассказали, какие привычки продлевают жизнь
10 ноября 2023, 04:53

Фото: iStock/Paperkites

В США специалисты Колумбийского университета выяснили, какие восемь привычек способствуют сохранению молодости и долголетию. Об этом пишут «Аргументы и Факты».
В первую очередь учёные порекомендовали сбалансировать питание с упором на свежие овощи, фрукты, цельные злаки и бобовые. А вот сахар, соль, переработанные и жирные продукты, а также фастфуд лучше исключить совсем, посоветовали специалисты.

Также правилами активного долголетия учёные назвали регулярные занятия спортом и отказ от вредных привычек. Кроме того, важную роль в сохранении молодости играют полноценный сон (не менее семи часов в сутки) и регулярный контроль за уровнями в крови холестерина, глюкозы и артериального давления.

Учёные указали и на индекс массы тела, который должен сохраняться в пределах от 18,5 до 25.

Авторы исследования подчеркнули, что несложные правила позволят сохранить молодость, крепкое здоровье и бодрый дух долгие годы. 

Читайте также:

Капли от насморка могут вызывать зависимость, подобную наркотической

Онколог Егиев перечислил неочевидные симптомы рака поджелудочной железы

Диетолог Соломатина: Людям после 50 стоит отказаться от цитрусовых
#здоровье
#продукты
#сон
#овощи
#питание
#контроль
#сахар
#фрукты
#правила
#специалисты
#индекс
#соль
Читайте нас в
Капли от насморка могут вызывать зависимость, подобную наркотической
Аллерголог Продеус: Сосудосуживающие капли от насморка вызывают зависимость
10 ноября 2023, 04:42

Фото: iStock/Tetyana_Halanchak

Длительное и чрезмерное употребление сосудосуживающих капель от насморка может вызвать у человека привыкание, схожее с наркотической зависимость. Об этом в беседе с «Радио Sputnik» рассказал врач-аллерголог Андрей Продеус.
Врач пояснил, что длительное употребление таких капель приводит к возникновению у человека так называемого вазомоторного ринита. Это состояние характеризуется постоянным отёком слизистой оболочки носа, которая в результате становится крайне уязвима для бактерий и вирусов.

Из-за неграмотного и бесконтрольного использования капель нос может перестать дышать без внешнего вмешательства. И бывает, что пациенты, не понимая причины заложенности дыхательных путей, даже идут на хирургическое вмешательство.

«Людей, использующих часто сосудосуживающие капли, в некоторой степени можно приравнять к наркоманам. Пациенты не могут обходиться длительное время без таких препаратов, не могут дышать без них, постоянно брызгают в нос, но отек возвращается», — подчеркнул аллерголог.

Кроме того, отметил Андрей Продеус, возникающий таким образом вазомоторный ринит считается трудноизлечимым. Поэтому любые сосудосуживающие капли без консультации с врачом можно применять только очень короткое время.

Читайте также:

Названы самые опасные методы лечения насморка

Россиянам назвали опасные последствия зависимости от сосудосуживающих

Хирург Гончарова объяснила зависимость от носовых капель
#здоровье
#советы
#врачи
Читайте нас в
Онколог Егиев перечислил неочевидные симптомы рака поджелудочной железы
Онколог Егиев: Резкая потеря веса может указывать на рак поджелудочной железы
10 ноября 2023, 03:20

Фото: iStock/anyaberkut

Врач-онколог Валерий Егиев заявил, что резкая потеря веса и желтуха могут быть симптомами рака поджелудочной железы. Об этом пишет РИАМО.
По словам специалиста, для диагностики этого заболевания необходимо сделать УЗИ и КТ с контрастированием сосудов. Он пояснил, что при раке поджелудочной железы из протоков органа или железистых клеток развивается злокачественное новообразование.

Егиев подчеркнул, что нельзя игнорировать желтуху, сопровождающуюся болью в правом подреберье, резкой потерей веса без объективных причин и тёмным цветом мочи.

Чаще всего уточнение диагноза и подбор лечения осуществляется после биопсии, добавил онколог. Валерий Егиев призвал своевременно проходить плановые медицинские обследования и обращать внимания на возникающие симптомы.

Читайте также:

Врач назвал простые способы избавления от боли в спине

Жители Подмосковья с начала года оформили онлайн 130 тыс. медицинских справок

Хирург Алексанян назвал три пластические операции, популярные у эскортниц
#врач
#симптомы
#кт
#заболевания
#узи
#онкология
#рак
Читайте нас в
Врач предупредила категорию россиян, которым серьезно могут навредить цитрусовые
Диетолог Соломатина: Людям после 50 стоит оказаться от цитрусовых
09 ноября 2023, 20:12

Фото: istock / pilipphoto

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторым людям страше 50 лет не стоит есть цитрусовые.
О вреде плодов она рассказала «Вечерней Москве».

Эксперт объяснила, что после 50 лет становится сложнее противостоять аллергическим реакциям. Употребление апельсинов, мандаринов, лимонов и других цитрусовых также опасно тем людям, у которых есть предрасположенность к сахарному диабету.

Ярко-оранжевые плоды содержат кислоту, которая улучшает пищеварение за счет стимуляции работы желудка, но при этом, они могут вызывать обострение болезней ЖКТ.

«Цитрусовые могут спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка. Если у человека есть воспаление в желудке, могут начаться боли или изжога», — подытожила Соломатина.
Ранее Елена Соломатина заявляла, что фастфуд и жирное мясо могут способствовать развитию атеросклероза, который, в свою очередь, влияет на слух человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
В Россию пришла «пирола»: чем опасен штамм, как не заразиться вирусом-мутантом

Диетолог Соломатина: Фастфуд может ухудшать слух

Использование газовой плиты может негативно сказаться на здоровье

#эксперт
#диетолог
#счёт
#еда
#фрукты
Читайте нас в
Жители Подмосковья с начала года оформили онлайн 130 тыс медицинских справок
09 ноября 2023, 19:54

Фото: Минздрав МО

Жители Подмосковья в 2023 году оформили через интернет более 130 тыс медицинских справок. Услугу можно получить в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» на региональном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Больше не надо приходить в поликлинику за справкой, можно оформить её в несколько кликов и получить в электронном виде. Медсправка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». Всего с начала года онлайн оформлено уже более 130 тыс медицинских справок», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба. 
 
Сейчас возможность оформления в онлайн-режиме доступна для девяти видов справок. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, для детского лагеря 079/у, сертификат о профилактических прививках, необходимая абитуриентам справка 086/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей 076/у, санаторно-курортная карта для взрослых 072/у и справка для занятий в спортивной секции. 
 
Получить справки онлайн можно по ссылке в разделе «Электронные мед. документы».

Читайте также:

В Подмосковье прооперировали трёхнедельного ребёнка с редкой патологией

Подмосковные врачи удалили женщине 20-сантиметровую опухоль яичников

В Подмосковье 2 млн человек прошли тестирование на ВИЧ


 
#светлана стригункова
#минздрав мо
#справки
#онлайн
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
#госуслуги
Читайте нас в
Достижения.рф