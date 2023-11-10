Россиянам раскрыли самый явный признак камней в почках

Фото: istockphoto.com/Staras
Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что самым явным симптомом наличия камней в почках является почечная колика, проявляющаяся сильной резкой болью.
Также на недуг могут указывать рвота и появление крови в моче.
Также россиянам рассказали, как избавится от повышенного потоотделения без дезодорантов. Как передаёт utro.ru, специалисты рекомендуют наладить режим и рацион питания, не носить синтетическую одежду, а также выполнять простые нормы гигиены.
Читайте также:
Врач назвал простые способы избавления от боли в спине
«Чревато осложнениями»: Врач назвала главные отличия симптомов гриппа от коронавируса
Терапевт Быстрова: Принимать антибиотики без назначения врача опасно
«Это одна из самых сильных болей. Поясница болит так, что у человека начинается рвота, и он «на стену лезет». Возникает это внезапно. Сутки-двое человек может быть в таком состоянии, если раньше доктор не спасет. <…> Когда же лезут мелкие камушки, они могут царапать стенки, и в моче может появляться кровь», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Хухрев.
Читайте также:
Врач назвал простые способы избавления от боли в спине
«Чревато осложнениями»: Врач назвала главные отличия симптомов гриппа от коронавируса
Терапевт Быстрова: Принимать антибиотики без назначения врача опасно
Мелисса Тимофеева