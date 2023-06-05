Россиянам раскрыли главную опасность приобретения овощей у дороги

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Диетолог Бережная: При постоянном приобретении овощей у дороги велика вероятность отравления
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная заявила, что овощи и фрукты у дороги приобретать крайне опасно, поскольку они пропитаны вредными веществами и могут вызвать серьёзное отравление.
Специалист добавила, что лучше всего покупать овощи и фрукты в магазинах, где на продукции есть бирка со всей необходимой информацией. Также стоит обращать внимание на внешний вид товара, на котором не должно быть гнили, влажности и насекомых.
А диетолог-терапевт Анастасия Тимощенко посоветовала в летний период ограничить употребление продуктов с высоким содержанием калорий. Как передаёт utro.ru со ссылкой на «Известия», во время жары надо питаться чаще, но более маленькими порциями.
Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что для хорошей работы кишечника надо употреблять овощи, богатые грубыми пищевыми волокнами. Поэтому для здоровья пищеварительной системы отлично подойдёт салат из сырой свеклы, моркови и белокочанной капусты.
«Выхлопные газы имеют высочайшую токсичность, а овощи обладают тенденцией всё впитывать. И если покупка одноразовая, вероятность отравления минимальна, но, если это регулярно, токсичность будет намного выше», — прокомментировала в беседе с RT Бережная.
А диетолог-терапевт Анастасия Тимощенко посоветовала в летний период ограничить употребление продуктов с высоким содержанием калорий. Как передаёт utro.ru со ссылкой на «Известия», во время жары надо питаться чаще, но более маленькими порциями.
Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что для хорошей работы кишечника надо употреблять овощи, богатые грубыми пищевыми волокнами. Поэтому для здоровья пищеварительной системы отлично подойдёт салат из сырой свеклы, моркови и белокочанной капусты.
Мелисса Тимофеева