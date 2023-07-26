Россиянам раскрыли главный минус корвалола

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«Никакого влияния на состояние сердечно-сосудистой системы эти препараты не оказывают. Они препараты выпускаются только в нашей стране и на постсоветском пространстве. Во всём мире от них уже отказались, потому что никакого по отношению к сердечно-сосудистой системе они неэффективны. Сказывается снотворный и седативный эффект этих препаратов», — объяснил Юрий Конев.
«Этот препарат не используется нашими людьми только потому, что частенько вызывает головную боль. Ведь расширяются не только сердечные сосуды, но и сосуды головы. А это вызывает сильнейшую головную боль. Но сам факт появления головной боли свидетельствует о том, что препарат эффективно действует на сердечную систему. Правда сам нитроглицерин действует очень коротко, ведь глицерин использовался как средство для изготовления артиллерийского пороха. И только минимизация дозы и соответствующая очистка позволяет использовать его в клинической практике», — добавил специалист.Зачастую, чтобы избежать головной боли пациенты с сердечными проблемами прибегают к употреблению валидола. Однако его применяют при боли в сердце, не связанной с заболеванием сердца и сосудов, неврозах.
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