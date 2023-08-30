Россиянам рассказали, чем могут быть опасны орехи

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«В международных рекомендациях по питанию здорового населения предлагают ограничить количество орехов в день до 30 г. Это число, которое позволит насладиться вкусом орехов, получить из них достаточное количество нутриентов, и в то же время не перебрать с калориями. Людям, склонным к аллергическим реакциям, следует быть осторожными, так как это аллерген», — объяснила в беседе с NEWS.ru Хачирова.
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