Россиянам рассказали, чем опасны консервированные овощи

Люди часто выбирают консервы в качестве быстрого завтрака - особенно в дачный сезон, когда не хочется тратиться на прием пищи много времени. Онкоуролог и хирург Марк Гадзиян в своем Телеграм-канале рассказал о вреде такого выбора.