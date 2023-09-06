Россиянам рассказали, чем опасны консервированные овощи

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что консервированные овощи могут быть вредны для здоровья, поскольку могут провоцировать проонкологические процессы.
«Любые консервированные овощи даже домашнего приготовления входят в список тех продуктов, которые могут потенциально инициировать или поддержать разные проонкологические процессы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Королева.
Она добавила, что уксус и соль, которые добавляются в овощи при их консервации зачастую в немалых количествах, могут приводить к проблемам пищеварительной системы и повышению давления.
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