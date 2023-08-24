Россиянам рассказали, что категорически не нужно делать при проблемах со сном

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen
«Важно соблюдать одно правило: чтобы хорошо заснуть, важно не быть в состоянии переедания или голода. Ужин лучше запланировать за три-четыре часа до сна. При проблемах с засыпанием стоит отказаться от блюд со специями на ужин. Многие специи, являются термогениками – они повышают внутреннюю температуру тела, что препятствует засыпанию», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Бузунов.
На ужин перед сном, по словам специалиста, можно съесть индейку, овсянку, рыбу, бобовые, арахис, кунжут и любые молочные продукты.
«Специалисты в течение трёх месяцев наблюдали за 52 участниками с рецидивирующим рассеянным склерозом, часть из которых соблюдала строгую кетогенную диету. Через три месяца участники из группы кетодиеты сообщили об улучшении самочувствия», — приводят «Дни.ру» со ссылкой на URA.ru результаты исследования учёных.
Читайте также:
«Метеозависимость не приговор?» — ответила невролог Беленко
Диетолог Семёнов назвала фрукт, который поможет справиться с тревогой
Врач Малышев рассказал, кому надо быть осторожным во время смены погоды