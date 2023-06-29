Россиянам рассказали, что ни в коем случае нельзя делать в самолёте

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«Пьяный человек становится беззащитным перед факторами риска. В первую очередь таким людям грозят инсульты, которые могут случиться в течение суток после перелета. Даже бокал вина может сыграть негативную роль», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
Александр Эдигер заявил об опасности длительных авиаперелётов для здоровья, поскольку организм не создан для таких нагрузок. Он добавил, что длительные полёты чреваты проблемами с сердечно-сосудистой системой.
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