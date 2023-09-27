Россиянам рассказали, что такое РПП и как с ним бороться

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У некоторых людей есть безобидные привычки, которые связаны с едой, однако со временем они переходят в серьезное расстройство. Общественная служба новостей выяснила, что такое расстройство пищевого поведения и как с ним бороться.
Растройство пищевого поведения (РПП) – это психиатрическое заболевание, наносящее ущерб физическому и психическому здоровью и ухудшающее общее качество жизни человека. Сообщается, что оно формируется в младенческом возрасте от расписания приемов еды и заканчивая условиями для хорошего аппетита.
РПП имеет три вида: анорексия, булимия и компульсивное переедание. При анорексии человек старается достичь минимальной массы тела. При этом он регулярно ощущает себя толстым. Булимия характеризуется регулярными приступами переедания, чрезмерным беспокойством по поводу своего веса и крайними мерами по его контролю. Компульсивное переедание – это приступы переедания, при которых человек не ощущает чувства голода и сытости. Во время такого состояния ощущается чувство вины и стыда.
Для того, чтобы побороть РПП, необходимо изменить пищевые привычки: важно контролировать количество съеденной пищи, избегать перекусов в плохом настроении.
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РПП имеет три вида: анорексия, булимия и компульсивное переедание. При анорексии человек старается достичь минимальной массы тела. При этом он регулярно ощущает себя толстым. Булимия характеризуется регулярными приступами переедания, чрезмерным беспокойством по поводу своего веса и крайними мерами по его контролю. Компульсивное переедание – это приступы переедания, при которых человек не ощущает чувства голода и сытости. Во время такого состояния ощущается чувство вины и стыда.
«Заручитесь адекватными пищевыми правилами, не ставьте перед собой строгих правил и запретов. Действуйте постепенно, плавно, без срывов. Желательно с консультацией специалиста, а не самостоятельно», — сообщает Общественная служба новостей.
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Екатерина Коршунова