Россиянам рассказали, действительно ли пальмовое масло вредно для организма

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В пальмовом масле содержатся необходимые для человека вещества, такие как: витамин Е, антиоксиданты и микроэлементы. Они способствуют укреплению иммунитета, поддержанию функционирования мозга и сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, основным компонентом пальмового масла является пальмитиновая кислота. Именно она участвует в процессе формирования клеток, а также является одной из составляющих грудного молока. Именно поэтому эту кислоту, добываемую из пальмового масла, добавляют в детские смеси.
Часто можно встретить пальмовую кислоту в составе кондитерских и хлебобулочных изделий. Там она используется для замены вредных трансжиров, которые запрещены в приготовлении пищи в разных странах мира. При этом в России их продолжают применять, но в количестве, не превышающим 2%.
Диетолог Кабанов также рассказал о проведённом эксперименте, подтверждающем полезные качества пальмового масла. В течение 4,5 месяцев часть мышей кормили трансжирами, а часть – пальмовым маслом. Результаты исследования показали, что первые грызуны чувствовали себя очень плохо, поскольку опасное вещество оказывало своё негативное воздействие на их здоровье. А вторая половина мышей, питавшихся пальмовым маслом, чувствовали себя хорошо, а в их здоровье не было замечено негативных изменений.
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