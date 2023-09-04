Россиянам рассказали, как лечить метаболический синдром

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Врач-эндокринолог Анастасия Лунева заявила, что лечить метаболический синдром можно с помощью изменения образа жизни.
Она уточнила, что необходимо увеличить физическую активность, нормализовать питание, отказаться от вредных привычек, в частности, от курения.
Она напомнила, что метаболический синдром – это комплекс заболеваний, связанных с висцеральным ожирением и, как следствие, инсулинорезистентностью. Способствуют ему малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение. Также к недугу может быть и генетическая предрасположенность.
Симптомами метаболического синдрома являются одышка, общая слабость, потемнение кожных складок и локтей, храп во сне, повышение артериального давления и так далее. Одним из самых серьёзных последствий заболевания является сахарных диабет.
До этого доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов заявил, что младенцам до года жизни не нужны прививки, которые, в частности, ставят в роддомах.
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«Если этих мер оказывается недостаточно, то врач может назначить дополнительно медикаментозные препараты, которые помогут снизить вес, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень сахара, липидов и мочевой кислоты в крови», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Лунёва.
Симптомами метаболического синдрома являются одышка, общая слабость, потемнение кожных складок и локтей, храп во сне, повышение артериального давления и так далее. Одним из самых серьёзных последствий заболевания является сахарных диабет.
До этого доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов заявил, что младенцам до года жизни не нужны прививки, которые, в частности, ставят в роддомах.
«Во-первых, они небезопасны. Во-вторых, у ребёнка свой собственный иммунитет вырабатывается только к году», — отметил в беседе с «Царьградом» Шафалинов.
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Мелисса Тимофеева