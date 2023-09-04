Россиянам рассказали, как облегчить состояние при гриппе

Фото: istockphoto.com/fizkes
Врач-терапевт Ольга Чиркова заявила, что для того, чтобы облегчить состояние при гриппе, важно принимать больше жидкости и употреблять витамин C.
«Ни в коем случае не пытайтесь переносить грипп «на ногах». Пейте много теплой жидкости — чая, морсов, отвара шиповника, имбиро-лимонного напитка», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Чиркова.
Она добавила, что при заболевании важно много спать и выполнять все рекомендации медиков. Специалист напомнила, что не маловажную роль играет вакцинация.
Читайте также:
Эпидемиолог Гундаров объяснил, почему грипп нужен человечеству
В Подмосковье стартовала вакцинация от гриппа в мобильных комплексах
Врач Продеус перечислил безопасные вакцины против гриппа
Мелисса Тимофеева