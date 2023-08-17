Россиянам рассказали, как подготовиться к сезону простуд

Фото: istockphoto.com/fizkes
«Рекомендую воспользоваться прекрасными летними днями: больше бывать на свежем воздухе, начать регулярно заниматься физической активностью (хотя бы гулять) и есть побольше сезонных фруктов и овощей», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.
Она добавила, что август является нормальным месяцем для того, чтобы начать закаляться.
Читайте также:
Врач Ромасов категорически не рекомендовал есть ягоды и грибы в походе
Эндокринолог Павлова рассказала об опасности сахара для почек
Врач Лебедева рассказала, почему «тропические ночи» опасны для здоровья