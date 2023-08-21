Россиянам рассказали, как правильно наладить тренировки бега для похудения

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Далее уже в первый месяц можно увеличить дистанцию до 1-2 км, постепенно увеличивая расстояние до 3-4 км. Рекомендуется совершать тренировки регулярно, минимум дважды в неделю. Для сжигания большего количества калорий эффективнее чередовать виды бега.
«При помощи артроскопического оборудования через два прокола в колене мы провели операцию, заменили заднюю крестообразную связку коленного сустава сухожилием, взятым из длинной малоберцовой мышцы пациентки. Такой малоинвазивный метод позволил нам свести к минимуму риски осложнений и обеспечить быстрое восстановление после операции», – приводят «Вести Подмосковья» слова врача-травматолога Андрея Оверченко.
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