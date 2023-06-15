Россиянам рассказали, как правильно выбрать шаурму

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Гастроэнтеролог Парамонов рассказал, как не отравится продуктом
Гастроэнтеролог, терапевт, руководитель клинического центра Алексей Парамонов заявил, что для того, чтобы купить качественную шаурму и не отравиться ею, необходимо при выборе продукта следить, чтобы еду готовили при покупателе.
Он добавил, что крайне важно, чтобы повара готовили в перчатках и регулярно дезинфицировали руки, так как на руках может содержаться стафилококк, который также способен спровоцировать отравление.
А иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что делать, если отравление продуктом уже произошло.
При высокой температуре специалист рекомендовал пить жаропонижающие средства.
Также Крючков заявил, что в любом случае при отравлении необходимо обратиться к врачу.
Ранее отделение Роспотребнадзора по Иркутской области установило, что причиной массового отравления шаурмой в городе Братске стала сальмонелла.
«Если мясо для шаурмы крутится на вертеле, крайне маловероятно, что в ней что-то произойдёт. А если продукт расфасовали, и она пролежала несколько часов, то риски возникают. Так что, чтобы не отравиться шаурмой, следует покупать её в уже проверенных брендовых местах, где контроль за сотрудниками и продуктами на высоте. Лучше выбирать места, где шаурму готовят прямо при тебе», — пояснил в беседе с NEWS.ru Парамонов.
А иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что делать, если отравление продуктом уже произошло.
«При рвоте и диарее организм теряет значительную часть жидкости, её надо возмещать, можно пить соляные растворы. Если потеря жидкости большая, то она компенсируется специальными препаратами внутривенно. Также есть специальные препараты, которые снижают остроту диареи и рвоты, но это нельзя считать панацеей», — заявил в беседе с «Абзацем» Крючков.
При высокой температуре специалист рекомендовал пить жаропонижающие средства.
Также Крючков заявил, что в любом случае при отравлении необходимо обратиться к врачу.
Ранее отделение Роспотребнадзора по Иркутской области установило, что причиной массового отравления шаурмой в городе Братске стала сальмонелла.
Мелисса Тимофеева