Россиянам рассказали, как снизить риск развития деменции

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Чтобы мозг постоянно оставался активным, нужно чаще заниматься спортом, поскольку физическая нагрузка напрямую влияет на мозг.
Третьим немаловажным аспектом является правильное питания. По словам Чернышовой, следует добавлять в рацион как можно больше зелени и фруктов, а вот от полуфабрикатов и переработанных продуктов стоит отказаться.
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