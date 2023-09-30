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Россиянам рассказали, как снизить риск развития деменции

Врач-терапевт Чернышенко: занятия спортом сокращают риск развития деменции
30 сентября 2023, 18:55
Фото: iStock/LightFieldStudios

Фото: iStock/LightFieldStudios

Врач-терапевт Татьяна Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о трёх привычках, которые снизят риск возникновения деменции.
Напомним, что деменция проявляется в виде ухудшения памяти и нарушения функций работы мозга.

Чтобы мозг постоянно оставался активным, нужно чаще заниматься спортом, поскольку физическая нагрузка напрямую влияет на мозг.


Также, чтобы снизить риск развития деменции, необходимо тренировать свой мозг. Например, можно гулять по новым местам, чтобы заставить мозг ориентироваться в неизвестном пространстве. Также положительно влияет на мозг изучение новых языков, заучивание наизусть стихотворений, разгадывание кроссвордов.

Третьим немаловажным аспектом является правильное питания. По словам Чернышовой, следует добавлять в рацион как можно больше зелени и фруктов, а вот от полуфабрикатов и переработанных продуктов стоит отказаться.

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Погребняков: Эффективность нового российского лекарства от рака достигает 100%
29 сентября 2023, 22:47

Фото: istock / Katarzyna Bialasiewicz

Эффективность нового препарата для лечения онкологии отечественной разработки может достигать 90-100%. Об этом заявил кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России Игорь Погребняков.

«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи», — сказал он.
Погребняков заявил, что такая эффективность может достигаться при соблюдении показаний к применению и только на определенных стадиях болезни. 

По мнению врача, лекарство хорошо переносят пациенты и оно не обладает серьезными побочными эффектами. Погребняков уточнил, что при создании препарата был учтен опыт некоторых российских аналогов. 

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#лекарство
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FiM: Ученые объяснили важность мытья за ушами и между пальцев ног
29 сентября 2023, 22:34

Фото: istock / geargodz

Американские ученые из университета Джорджа Вашингтона подтвердили важность тщательного мытья за ушами, между пальцами ног и пупка. Исследование опубликовал журнал Frontiers in Microbiology.
По мнению ученых, мытье неприметных частей тела очень важно для здоровья. Дело в том, что микроорганизмы любят размножаться именно в таких местах. Студенты и аспиранты, которые изучали данную тему, сравнили образцы кожи с разных частей тела на наличие микробов и бактерий. По итогу выяснилось, что самыми грязными участками стали места пальцев между ног, за ушами и в пупке. Несоблюдение гигиены в этих местах может приводить к болезням кожи.

Таким образом, подтвердилась «теория бабушек» о важности мытья всех недоступных участков. Оказалось, что скопления бактерий в этих местах могут быть действительно опасны.

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Подмосковные врачи помогли родить жительнице Запорожской области с опухолью мозга
29 сентября 2023, 21:58

Фото: Минздрав МО

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии помогли родить ребёнка пациентке с опухолью головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступила 24-летняя жительница Запорожской области на раннем сроке беременности. Незадолго до того, как она узнала о беременности, у неё выявили глиому – опухоль височной доли мозга. Заболевание сопровождалось судорогами и потерей сознания.
 
Нейрохирурги и онкологи медучреждения успешно подобрали женщине противосудорожные препараты, провели МРТ-исследование мозга и предложили нейрохирургическое лечение. При этом больная отказалась прерывать беременность.
 
Пациентка регулярно посещала специалистов, выполняла все назначения, и беременность протекала без осложнений и ухудшения основного заболевания. На 36-й неделе она была госпитализирована для подготовки к родоразрешению. 
«Было решено готовить пациентку к естественным родам. Учитывая тяжесть неврологического заболевания, важно было не допускать у неё длительных потуг. Поэтому ей установили катетер для эпидуральной анестезии. В результате родился здоровый мальчик весом 2620 г и ростом 48 см. Послеродовый период протекал без осложнений. Сейчас мама и малыш уже выписаны домой», – рассказала старший научный сотрудник МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани.
Сейчас женщина проходит обследование в специализированном медучреждении, где будет решён вопрос о лечении её основного заболевания.

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#подмосковье
#московская область
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Можайский кардиолог Карчава назвал пять правил профилактики болезней сердца
29 сентября 2023, 20:02

Фото: Istockphoto / Foremniakowski

Соблюдение пяти несложных правил позволит сократить риск заболеваний сердца. Об этом заявил заведующий кардиологическим отделением Можайской больницы Зураб Карчава.
Во-первых, по его словам, необходимо следить питанием. Первым делом нужно сократить в рационе так называемые быстрые углеводы, соль, мучное, сладкое и жареное, а также фаст-фуд.
 
Во-вторых, нужно привыкнуть начинать каждое утро с зарядки, постепенно увеличивая нагрузку.
 
В-третьих, следует отказаться от таких вредных привычек, как злоупотребление алкоголем и курение. Они увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и оказывают общее негативное воздействие на организм.
 
Четвёртый и пятый советы — высыпаться и учиться справляться со стрессом.
 
29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Он призван привлечь внимание людей к теме болезней сердечно-сосудистой системы, рассказать о причинах их возникновения и путях предотвращения.

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#можайск
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#врач
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный нарколог Холдин оценил эффективность народных методов лечения алкоголизма
29 сентября 2023, 19:33

Фото: Istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Самолечение в борьбе с алкоголизмом не приведёт к положительному результату, а только усугубит течение заболевания. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Современная медицина лечит алкоголизм, в первую очередь, медикаментозно. Работа идёт сразу в нескольких направлениях. Это очищение организма от токсинов и отравления алкоголем, восстановление физического состояния, работа с психологом и психотерапевтом», – пояснил Холдин.
Он напомнил, что существует много трав, которые вызывают отвращение к алкоголю, однако избавиться от болезни, принимая только их, не получится.
Не дадут эффекта также ударная доза мёда, всевозможные настойки и даже порошок из панцирей раков. 
 
Самый действенный способ справиться с зависимостью – обратиться за помощью к специалистам. В филиалах Московского областного клинического наркологического диспансера пациентам помогут и проведут комплексную терапию, заключил Холдин. 

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#здравоохранение
#нарколог
#врач
#алкоголизм
#лечение
#московская область
#подмосковье
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Косметолог Курская назвала способы быстро избавиться от отеков на лице
29 сентября 2023, 15:52

Фото: iStоck/megaflopp

Трихолог, косметолог Анастасия Курская назвала несколько способов, как можно быстро избавиться от отеков на лице и в области глаз.
По её словам, после пробуждения стоит походить около часа, тогда скопившаяся в тканях лица вода начнет опускаться вниз. Кроме того, можно выпить теплый зеленый чай, который обладает отличным мочегонным эффектом.

«Умойтесь холодной водой или протрите лицо кубиками льда. Холод спазмирует кровеносные и лимфатические сосуды и заставляет их работать лучше, прокачивая кровь и жидкость. Таким образом вы запустите естественный дренаж», - рассказала Курская в беседе с «Лентой.ру».

Она подчеркнула, что, если отеки сохраняются в течении длительного времени, необходимо обратиться к врачу, так как это может указывать на проблемы со здоровьем.

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#кровь
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Нутрициолог Биткова рассказала, какие витамины помогут укрепить иммунитет
Нутрициолог Биткова: для укрепления здоровья необходимы витамины А, Е и С
29 сентября 2023, 12:53

Фото: iStock/Bet_Noire

Для укрепления иммунитета важно поддерживать достаточное количество витаминов А, Е и С в организме. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала нутрициолог Ксения Биткова.
Она сообщила, что получить эти витамины можно из привычных продуктов питания. Так, витамин А содержится в моркови и печени. Витамин Е можно получить, употребляя орехи, растительные масла, рыбу, авокадо и брокколи. А витамин С является компонентом цитрусовых, киви и красного сладкого перца.

Также собеседница NEWS.ru отметила пользу омега-3 и омега-6, которые содержатся в рыбе и морепродуктах.

Кроме того, для укрепления иммунитета необходим селен, содержащийся в рисе, куриных яйцах, сыре, орехах. А ещё ликопин, который можно получить из красных овощей и фруктов. 

Коэнзим Q10 содержится в курице, говядине, сельди и брокколи. А ресвератрол – в темных сортах винограда и красном вине.

В завершение Биткова отметила важность антиоксидантов, большее количество которых находится в ягодах, брокколи, свёкле, зелёном чае и темном шоколаде.

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#здоровье
#витамины
#продукты
#питание
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В Подмосковье с начала года провели уже более 4 тысяч процедур ЭКО
29 сентября 2023, 12:20

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Жительницы Московской области в рамках ОМС и при наличии медицинских показаний могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Проведение процедур ЭКО и криопереноса стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в нацпроект «Демография», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Такие процедуры, как ЭКО и криоперенос позволяют забеременеть женщинам и исполнить свою мечту. В нашем регионе такие репродуктивные технологии применяются с 2013 года. Всего с начала года было проведено уже более 4 тысяч процедур ЭКО и еще порядка 2 тысяч запланировано до конца года», — сказала Первый зампред Правительства Подмосковья Светлана Стригункова.  

Процедуры проводятся бесплатно пр наличии квоты у пациентки. Подробнее о получении процедур можно узнать на сайте.

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#врачи
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#демография
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#беременные женщины
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Давление и синяки: кардиолог Конев назвал ранние признаки инсульта
29 сентября 2023, 11:52

Фото: IStock/Tunatura

Инсульта можно избежать, если обращать внимание на своё самочувствие и не пренебрегать рекомендациями доктора. По словам врача-кардиолога Юрия Конева, есть три признака того, что риск развития инсульта высок.
Как рассказал «Радио 1» специалист, одним из самых главных факторов считается колебание артериального давления. Часто высокое давление или гипертензия могут привести к развитию инсульта.
«К сожалению, артериальной гипертензией страдают 50-60 процентов людей. Многие даже не знают, что у них такое есть. А те, кто знает, и те, кто обратился к врачу, надеются на русский авось. Но если сначала артериальная гипертензия сопровождается головными болями в затылочной области, неприятными ощущениями в области сердца, то со временем большинство пациентов перестают это чувствовать», — сказал Конев.
Вторым признаком возможного развития инсульта считается сильная свёртываемость крови. Это может привести к образованию тромбов, а в последствии – к нарушению мозгового кровообращения.
«Если подобные состояния у человека выявляются или выясняется, что такое есть у его ближайших родственников, то необходимо обратиться к врачу и предпринять профилактические меры, то есть снижать эту повышенную свёртываемость крови», — заметил кардиолог.
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Также фактором риска считается развитие бляшек в сосудах. Это главный поражающий элемент атеросклероза. Из-за них сужается просвет сосуда и нарушается кровоток.
«Основная причина образование бляшек – нарушение липидного обмена. Поэтому людям со склонностью к образованию бляшек, нужны диетические мероприятия», — заключил специалист.
Врач подчеркнул, что предотвратить развитие инсульта можно, если вовремя обратиться к специалисту.
«Если у вас головные боли в затылочной области, если повышено образование синяков, то нужно обращаться к врачу. Но самостоятельно лечить все это не стоит», — добавил Конев.
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