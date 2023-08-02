Россиянам рассказали, как справиться с аллергией на солнце

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Врач-дерматолог, профессора Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова заявила, что людям, у которых проявляется аллергическая реакция на солнце, необходимо в первую очередь использовать SPF-крем с высоким фактором защиты.
«Единственное, что остается пациенту, так это использование SPF-крема с высоким фактором защиты. Частично спасти ситуацию может переход на правильное питание и исключение продуктов-аллергенов из своего рациона», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Галлямова.
Она отметила, что аллергическая реакция на ультрафиолетовые лучи может проявиться как в лёгкой форме в виде незначительного зуда, так и в тяжёлой с температурой и волдырями.
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