Россиянам рассказали, как восстановить зуб за день

Фото: istockphoto.com/SbytovaMN
«Это означает, что между установкой имплантата и фиксацией коронки на имплантат не нужно ждать несколько месяцев. Как только хирург-имплантолог помещает в кость имплантат, то ортопед сразу же снимает слепок с челюстей. По этому слепку техник изготавливает индивидуальную коронку, а затем она устанавливается на имплантат», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Шепитько.
Ранее стоматолог Юлия Жучковская объясняла, что пломбу требуется заменить не только при каких-либо беспокойствах, но и при таких признаках, как изменение цвета, формы, а также при её «провале».