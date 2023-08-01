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Россиянам рассказали, какие анализы могут показать нарушения работы мозга

Врач Нурисламов: «Если есть нарушения функций мозга, надо смотреть общий анализ крови»
01 августа 2023, 19:49

Фото: istockphoto.com/Sasiistock

Врач, нейрофизиолог Сергей Нурисламов заявил, что симптомами нарушений работы мозга могут стать снижение концентрации, пробелы в памяти и потеря интереса к жизни. Для того, чтобы установить, есть ли реальные проблемы, врач рекомендовал в первую очередь сдать анализ крови.
«Если есть нарушения функций головного мозга, нужно смотреть общий анализ крови. Он покажет, всё ли нормально у пациента с эритроцитами и гемоглобином. Мозг должен всё время получать кислород», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Нурисламов.

Пожилым рекомендуется раз в пять лет делать эхокардиографию, а также тщательнее следить за состоянием сердца.


Кроме того, специалист отметил, что необходимо обращать внимание на отёчность ног, которая может свидетельствовать о плохой работе сердца.

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#здоровье
#врач
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Онколог Черемушкин: Для профилактики рака надо отказаться от вредных привычек
01 августа 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что для предотвращения заболевания раком необходимо, в первую очередь, отказаться от вредных привычек.
«Причины рака — повреждение ДНК напрямую, например от радиации, или косвенные повреждения, вызванные хроническими воспалениями. Все вредные привычки, ведущие к нарушению функционирования, могут привести к возникновению онкологии», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Черемушкин.

По словам эксперта, онкологию может спровоцировать курение, в том числе и пассивное. Он добавил, что в зоне риска и дети, проживающие с курящими родителями.

Для того, чтобы обезопасить себя от риска развития опухоли врач рекомендовал регулярно проходить медицинские обследования.

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#здоровье
#онкология
#рак
#врач
#зож
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Жителям Подмосковья рассказали, что летом больше возможностей пройти диспансеризацию
01 августа 2023, 17:48

Фото: пресс-служба ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница»

Летом у жителей Московской области открываются новые возможности для прохождения диспансеризации. Летом пройти диспансеризацию можно не только в поликлинике по месту прикрепления, но и в городских парках.
Жители Люберец смогут проверить здоровье не в поликлинике, а на свежем воздухе. В подмосковных Люберцах появилась выездная диспансеризация, которая находится в Центральном парке культуры и отдыха. 

Пройти диспансеризацию в Центральном парке в Люберцах можно по субботам с 10:00 до 14:00 часов.

«Диспансеризация проводится примерно в течение двух часов. Желательно прийти натощак, так как будет проводится забор крови на уровень холестерина в крови, на уровень глюкозы в крови, будет проводиться флюрографическое обследование, электрокардиограмма, измерение внутриглазного давления, артериального давления», — рассказала заведующая центральной поликлиникой Люберецкой областной больницы Нелли Вишнякова.
Диспансеризацию в передвижном медпункте можно пройти без очереди. Приём пациентов проводят два врача. 

Варианты прохождения диспансеризации: 
— записаться через личный кабинет госуслуг;
— через регистратуру поликлиники; 
— записаться в кабинет диспансеризации через единый телефон call-центра губернатора 122;
— придя в поликлинику, обратиться к дежурному администратору. 
«Чем старше пациент, тем больше спектр исследований он будет проходить, согласно действующему приказу министерства здравоохранения Московской области», — добавила заведующая центральной поликлиникой Люберецкой областной больницы.
Чтобы пройти диспансеризацию в парке необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

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Диспансеризацию с начала года прошли 1 млн жителей Подмосковья.

Углублённую диспансеризацию после коронавируса прошли свыше 100 тыс. жителей Подмосковья.

Почти 2 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья.

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#человек
#больницы
#полис
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Психолог Гладышева: «От депрессии как таковой умереть невозможно»
01 августа 2023, 17:18

Фото: istockphoto.com/TatyanaGl

Психолог Марина Гладышева заявила, что сама по себе депрессия, будучи набором тяжёлых состояний, не ведёт к летальному исходу, однако из-за неё человек может потерять интерес к жизни, а также могут запускаться процессы психосоматики, которые способствуют ухудшению физического здоровья.
«От депрессии как таковой умереть невозможно, депрессия — это набор тяжёлых состояний. Они влияют на наше самоощущение, мысли и действия. В тяжёлых состояниях угнетения запускаются механизмы психосоматики, которые уже в запущенных случаях могут приводить к прогрессирующим заболеваниям, которые развились на их фоне», — пояснила в беседе с NEWS.ru Гладышева.

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#здоровье
#психология
#депрессия
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Врач Марьенко рассказала, кто наиболее подвержен риску заболеть раком лёгкого
Врач Марьенко: Жертвами рака чаще всего становятся мужчины старше 50 лет со стажем курения более 25-30 лет
01 августа 2023, 16:13

Фото: istockphoto.com/mi-viri

Врач Анастасия Марьенко заявила, что наиболее часто рак лёгких наблюдается у мужчин старше 0 лет, которые курят на протяжении более 25-30 лет.
Она отметила, что основным фактором риска развития заболевания является курение, в том числе и пассивное. Причём, чем дольше человек курит, тем риск заболеть выше.

«Среди других факторов риска — профессиональная деятельность. Вдыхание на вредных производствах химических веществ, а также продуктов обработки нефти и угля может повредить лёгочную ткань и со временем привести к онкологическому заболеванию. Загрязнение воздуха является хоть и невысоким, но тоже фактором риска», —добавила в беседе с RT Марьенко.

Эксперт уточнила, что для выявления онкологического заболевания лёгких могут помочь скрининг и регулярные рентгенографические исследования.

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#здоровье
#курение
#врач
#онкология
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В Подмосковье открыли первый в регионе урологический центр
01 августа 2023, 15:49

Фото: Минздрав МО

В Московской области запущен первый в регионе областной урологический Центр эндоскопических и лазерных технологий. Он создан в Жуковской городской клинической больнице, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Центр предназначен для проведения плановых и экстренных операций пациентам с заболеваниями мочеполовой системы. Там будут лечить все сложные урологические патологии. За год центр сможет принять около 4,5 тыс пациентов со всей Московской области», – рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Про её словам, центр оснащён видеоэндоскопической, лазерной и ультразвуковой современной медицинской техникой. Помощь там оказывают пациентам с заболеваниями почек, мочевого пузыря, простаты и репродуктивных органов.Сформирована команда специалистов, многие из которых прошли зарубежные стажировки, в том числе по роботической хирургии. Это позволит проводить почти все операции малоинвазивным методом. 
 
Лечение в центре проводится бесплатно по полису ОМС. Направление на плановую госпитализацию пациенту выдаст лечащий врач при наличии показаний.

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#здравоохранение
#здоровье
#жуковский
#врачи
#светлана стригункова
#подмосковье
#московская область
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В обновлённой поликлинике на Большой Волге начали принимать взрослых и детей
01 августа 2023, 15:37

Фото: Telegram-канал Максима Тихомирова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров побывал в обновлённой поликлинике №1 на Большой Волге и оценил, как соседствуют в одном здании врачи для взрослых и детей.
«На четвертом и пятом этажах расположены кабинеты узких специалистов, на втором ребятишек обследуют педиатры. Шестой этаж недавно отремонтирован. Скоро там будут вести приём участковые терапевты и врачи общей практики. Третий этаж полдня будет работать для малышей, полдня – для взрослых», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.  
По его словам, планируется также строительство детской поликлиники. Проект уже готов, земля зарезервирована.   А в Левобережной поликлинике обновлён кабинет для рентген-исследований. Он начнется работу в сентябре. Поданы заявки в подмосковный Минздрав на новые цифровые флюорограф и маммограф. 

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#дубна
#здравоохранение
#здоровье
#поликлиника
#подмосковье
#московская область
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Гепатоз печени, проблемы с почками: какие болезни может вызвать арбуз
Нутрициолог Коробейникова: арбузы могут вредить печени и другим органам
01 августа 2023, 15:33

Фото: IStock/DeeNida

В России начинается сезон арбузов — одной из самых популярных летних ягод. Принято считать, что арбуз полезен для здоровья. Однако специалисты предупреждают: чрезмерное употребление арбуза вредит вашему здоровью.
Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1», что арбуз на 90% состоит из воды и содержит полезные витамины. Однако в ягоде содержится много фруктозы, которая повышает уровень сахара в организме.
«Это тот же сахар, только в профиль. Это то, что в нашем организме становится глюкозой, как и обычный тростниковый сахар. В большом количестве ничего хорошего она за собой не несёт. Помимо этого, арбуз обладает высоким гликемическим индексом (мера того, как быстро и сильно углеводы, которые содержатся в продукте, повысят уровень сахара в крови, — прим. Ред.). В арбузе его почти 75-80 единиц. Поэтому садиться на арбузную диету нельзя. Единственное, к чему может привести арбузная диета – это к гепатозу печени», — сказала нутрициолог.
Специалист рекомендовала относиться аккуратнее к арбузу людям с лишним весом, а также с заболеваниями мочеполовой системы, почек и поджелудочной железы.

В заключение Жанна Коробейникова отметила, что арбузы – это лидеры по количеству нитратов, поэтому их не следует покупать возле дорог и возле загрязнённых территорий.  

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#арбуз
#диета
#сахар
#витамины
#эксперт
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В Дубне открылся новый кабинет маммографии
01 августа 2023, 15:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В подмосковной Дубне рядом со взрослой поликлиникой в Левобережье открыт передвижной цифровой кабинет маммографии.
Передвижной цифровой кабинет маммографии появился в Дубне благодаря содействию Министерства здравоохранения Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Устаревший аппарат маммографии заменили на современный новый.

На обследование по программе диспансеризации и профилактических осмотров направление дает врач или специалист отделения профилактики. Для самостоятельной записи на исследование молочных желез, нужно быть старше 40 лет, иметь прикрепление к поликлинике, подведомственной министерству здравоохранения Московской области. Давность прошлого исследования должна достигать более двух лет.

Маммография позволяет провести диагностику молочных желез и обнаружить различные патологии, в том числе кисты и опухоли.

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Городки здоровья в Дубне в День города посетили более 3 тыс человек.

В отделении гемодиализа Дубненской больницы создадут комфорт для пациентов и медиков.
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#больницы
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Диетолог Соломатина: Скумбрия – самая полезная рыба
01 августа 2023, 14:19

Фото: istockphoto.com/Vladimir Mironov

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала скумбрию наиболее полезной для здоровья рыбой, поскольку она является источником омега-3 жирных кислот, которые способствуют регулированию уровня холестерина в крови, работе мозга.
«Омега-3 жирные кислоты входят в клеточные мембраны, необходимые для деления клеток, работы мозга, поддержания нормального уровня холестерина. Они не дают оседать плохому холестерину на стенках сосудов, предотвращая атеросклероз, инсульт, инфаркт», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Также в скумбрии содержится большое количество витамина D.

А вот ученые из Пенсильванского университета установили, на здоровье, в частности на хорошую работу мозга и улучшение памяти оказывает непосредственное влияние ген, играющий ключевую роль в регулировании циркадных ритмов. Как уточняет utro.ru, именно ген per-1, принимавший участие в регуляции циркадных ритмов, способствует улучшению производительности памяти днём.

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#рыба
#память
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