Россиянам рассказали, какие анализы могут показать нарушения работы мозга

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Врач, нейрофизиолог Сергей Нурисламов заявил, что симптомами нарушений работы мозга могут стать снижение концентрации, пробелы в памяти и потеря интереса к жизни. Для того, чтобы установить, есть ли реальные проблемы, врач рекомендовал в первую очередь сдать анализ крови.
«Если есть нарушения функций головного мозга, нужно смотреть общий анализ крови. Он покажет, всё ли нормально у пациента с эритроцитами и гемоглобином. Мозг должен всё время получать кислород», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Нурисламов.
Пожилым рекомендуется раз в пять лет делать эхокардиографию, а также тщательнее следить за состоянием сердца.
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