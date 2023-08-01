Россиянам рассказали, какие анализы могут показать нарушения работы мозга

Психолог Марина Гладышева заявила, что сама по себе депрессия, будучи набором тяжёлых состояний, не ведёт к летальному исходу, однако из-за неё человек может потерять интерес к жизни, а также могут запускаться процессы психосоматики, которые способствуют ухудшению физического здоровья.