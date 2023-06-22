Россиянам рассказали, какие лекарства обязательно надо взять с собой в путешествие

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Врач Ярцева перечислила основные препараты
Врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что в аптечке каждого путешественника обязательно должны быть с собой жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные препараты, а также антисептики, пластыри и водный йод.
А терапевт Людмила Лапа рекомендовала в летний период времени для поддержания хорошего здоровья и отличного самочувствия следить за питанием, употребляя фрукты с другими продуктами.
Ранее Ирина Ярцева рекомендовала в жару пить воду, а сладкие напитки избегать в любое время года. Их можно заменить разумным количеством кваса. Кроме того, специалист советовала добавлять в воду лимон, мяту, огурец для аромата.
«Надо иметь при себе жаропонижающие и обезболивающие препараты. Если вы путешествуете с детьми, обязательно берите детские дозировки. Всегда должны быть антигистаминные препараты в случае аллергической реакции.Можно взять антисептики в виде спрея или небольшую упаковку водного йода, чтобы обрабатывать царапины, ссадины или укусы насекомых, а также пластыри», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ярцева.
А терапевт Людмила Лапа рекомендовала в летний период времени для поддержания хорошего здоровья и отличного самочувствия следить за питанием, употребляя фрукты с другими продуктами.
«Желательно употреблять фрукты вместе с другими продуктами. Перекусы – это не просто фрукты. Они поднимают инсулин и глюкозу. От этого сразу идёт нарушение метаболизма, появляется лишняя нагрузка на поджелудочную. При этом питаться нужно три – пять раз в день», – заявила в беседе с «Абзацем» Лапа.
Ранее Ирина Ярцева рекомендовала в жару пить воду, а сладкие напитки избегать в любое время года. Их можно заменить разумным количеством кваса. Кроме того, специалист советовала добавлять в воду лимон, мяту, огурец для аромата.
Мелисса Тимофеева