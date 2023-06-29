Россиянам рассказали, какие продукты лучше исключить из рациона после 50 лет

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«Крахмалистые овощи, в частности картошка, могут нанести вред здоровью, особенно, если она жаренная или запеченная, у неё высокий гликемический индекс. Термически обработанная свекла или морковь, например, в винегрете не несёт в себе пользы для людей после 50 лет», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.
А врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, в своб очередь, отметил, что Печень трески, морская рыба, фейхоа полезны для нормальной работы щитовидной железы из-за содержания в них йода.
«В основном йод содержится в морской рыбе, водорослях, фейхоа, моллюсках, креветках и йодированной соли. Ещё можно назвать печень трески – это один из самых богатых продуктов по содержанию йода. В небольшом количестве йод содержат яйца, щавель, кефир», — добавил в беседе с «Москвой 24» Кондрахин.
Диетолог, эндокринолог Виктория Елисеева заявила, что малина обладает невысокой калорийностью и низким гликемическим индексом, поэтому ягоду можно употреблять при диабете.
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