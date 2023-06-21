Россиянам рассказали, какие продукты лучше не есть в жару

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Диетолог Соломатина: «Человеку будет жарко»
Диетолог Елена Соломатина призвала отказаться в жаркую погоду от трудноперевариваемых белках и жирах, таких как говядина, свинина и баранина.
Она также рекомендовала употреблять различные молочные продукты.
Однако, несмотря на это, в летний сезон россияне любят провождить время на природе, готовя ароматное мясо на мангале. Как пишет utro.ru, необычный изысканный шашлык можно приготовить с помощью мятного маринада.
Ранее Елена Соломатина заявила, что при желании купить шаурму, в первую очередь, нужно обратить внимание на соблюдение санитарных норм в заведении общественного питания.
«Надо сократить тяжёлую пищу, прежде всего трудноперевариваемые белки и жиры: говядина, свинина, баранина, особенно если есть это с жареной картошкой и другими углеводами. Они тяжело перевариваются, выделяют большое количество энергии, и человеку будет жарко», — отметила в беседе с NEWS.ru Соломатина.
Однако, несмотря на это, в летний сезон россияне любят провождить время на природе, готовя ароматное мясо на мангале. Как пишет utro.ru, необычный изысканный шашлык можно приготовить с помощью мятного маринада.
Ранее Елена Соломатина заявила, что при желании купить шаурму, в первую очередь, нужно обратить внимание на соблюдение санитарных норм в заведении общественного питания.
Мелисса Тимофеева