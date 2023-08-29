Россиянам рассказали, какими должны быть перекусы школьников

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«Еда не должна быстро портиться. Она должна сохранять внешний вид и не разваливаться. Еда для ребёнка не должна приводить к чувству усталости, чем грешат сладкие напитки и десерты. На какое-то время они добавляют энергии, но потом появляются упадок сил и спутанность сознания. Трансжиры, жареная и соленая пища также не рекомендованы», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.
Она уточнила, что для школьного перекуса можно дать бутерброд, куриную грудку или индейку, омлет или сваренные вкрутую яйца. Также неплохим вариантом являются сырники и творожная запеканка.
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