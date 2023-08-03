Россиянам рассказали, когда арбуз может быть смертельно опасен

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«Превышение норм применения удобрений в процессе выращивания бахчевых культур приводит к накоплению содержания нитратов в ягоде. Под воздействием ферментов организма и некоторых бактерий излишек нитратов превращается в гораздо более токсичные нитриты», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Костина.
А нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова призвала употреблять арбуз в первой половине дня. Она подчеркнула, что есть ягоду нужно в качестве десерта или в салате.
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