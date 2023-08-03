Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Россиянам рассказали, когда арбуз может быть смертельно опасен

Россиянам рассказали, когда арбуз может быть смертельно опасен

Технолог Костина: Арбуз опасен при превышенной норме пестицидов
03 августа 2023, 17:56

Фото: istockphoto.com/Maria Rzeszotarska

Специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина заявила, что превышение нормы удобрений при выращивании арбузов увеличивает содержание нитратов, которые могут стать токсичными и вызвать серьёзное отравление, и даже смерть.

«Превышение норм применения удобрений в процессе выращивания бахчевых культур приводит к накоплению содержания нитратов в ягоде. Под воздействием ферментов организма и некоторых бактерий излишек нитратов превращается в гораздо более токсичные нитриты», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Костина.

А нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова призвала употреблять арбуз в первой половине дня. Она подчеркнула, что есть ягоду нужно в качестве десерта или в салате.

Читайте также:

Нутрициолог Коробейникова рассказала, как правильно есть арбуз

Россиянам дали ценные рекомендации по выбору арбузов

Россиянам рассказали о пользе арбуза в профилактике онкозаболеваний
#арбуз
#рекомендации
#здоровье
#врач
Читайте нас в
В Москве школьница потеряла сознание, следуя диете блогерши из «ТикТока»
03 августа 2023, 19:16

Фото:istockphoto/ronstik

Утром 2 августа мать 13-летней школьницы заметила, как дочь побледнела и потеряла сознание.
Baza пишет, что женщина сразу вызвала скорую, решив, что дочь хотела совершить суицид. Но, когда девочка очнулась, то объяснила маме, что пыталась экстремально похудеть.
 
Девочка выпила 25 таблеток слабительного. О нём она узнала из «ТикТока» блогера Александры Котской, аудитория которой составляет 3 млн подписчиков. Она записала видео о своём свидании с парнем. Перед встречей выпила несколько десятков таблеток, чтобы «похудеть» за несколько часов.
 
Школьница решила повторить опыт Котской и потеряла сознание. В данный момент жизни девочки ничего не угрожает.

Читайте также:

Врач Вялов назвал пищевую привычку, которая разрушает кишечник

Ученые нашли способы поддерживать вес после похудения

Гастроэнтеролог Вялов предупредил об опасности плавания после еды

#москва
#школьники
#диета
Читайте нас в
Инфекционист Малышев: Американский способ борьбы с вирусами может стать «прорывом»
03 августа 2023, 19:15

Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Николай Малышев заявил, что создание в США новых методик и препаратов в борьбе с неизлечимыми вирусами может стать прорывом в медицине.
«Сейчас существуют большие проблемы с созданием новых противовирусных препаратов, так как вирусы быстро мутируют. Поэтому данное изобретение может стать прорывом в создании новых противовирусных препаратов. Но должно пройти хотя бы несколько лет, прежде чем это будет использовано в практике», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.

До этого, учёные Нью-Йоркского университета создали короткие молекулы, способные повреждать оболочку ряда смертельно опасных вирусов. На основе этого метода намерены создать специальные медицинские препараты.

Читайте также:

В Нью-Дели произошла вспышка лихорадки Денге

Попова: Роспотребнадзор изучает иммунитет людей к вакциноуправляемым инфекциям

Инфекционист Чуланов: Гепатит С стал полностью излечимым
#изобретение
#препараты
#вирусы
Читайте нас в
Воробьёв: более 160 медработников получат в этом году жилищные сертификаты
03 августа 2023, 19:09

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

В Подмосковье вручили ещё 31 жилищный сертификат врачам, фельдшерам и медсёстрам. Всего в этом году планируется выдать 296 жилищных сертификатов, в том числе 161 – медицинским работникам. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы продолжаем привлекать в регион медиков и поддерживаем тех, кто работает в Подмосковье. Для этого у нас есть ряд программ – «Социальная ипотека», компенсация аренды жилья, премии лучшим специалистам, надбавки, «Земля врачам», «Приведи друга», «Земский доктор» и «Земский фельдшер», – написал глава региона в своём Telegram-канале. 
Так, врач акушер-гинеколог Одинцовский больницы Людмила Голованова получила жилищный сертификат по программе «Социальная ипотека». В Подмосковье она работает с 2017 года и пока живёт в служебной квартире.

Екатерина Синкевич переехала в регион семь лет назад с Камчатки, работает участковым врачом-педиатром в Подольской детской больнице.

Николай Дыба – врач с 30-летним стажем. В Подмосковье переехал из Барнаула с женой и двумя дочками, работает в Люберецкой больнице врачом-рентгенологом. Сейчас выбирает новое жильё в Люберцах.  

Сергей Глотов – врач-эндоскопист в Королёвской городской больнице. Переехал из Воронежа год назад. Признался, что именно программа «Социальная ипотека» помогла принять такое решение. 

Читайте также:

 В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» в этом году поступило свыше 250 тыс звонков

Подмосковные больницы получили более 250 единиц оборудования для функциональной диагностики

Жителям Подмосковья рассказали, что летом больше возможностей пройти диспансеризацию

#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#врачи
#медики
#здравоохранение
#жильё
#социальная ипотека
Читайте нас в
Врач Попова рассказала о правилах безопасного использования кондиционера в авто в жару
Врач Попова: при использовании кондиционера в авто важно не допускать резких перепадов температуры
03 августа 2023, 18:39

Фото: iStock/Lazy_Bear

Главный врач «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова заявила, что из-за работы кондиционера существует риск заболевания бронхитом, отитом, ларингитом и пневмонией. Об этом Попова сообщила «Известиям».
Попова считает, что вероятность заболевания связана с тем, что многие водители после жары садятся в салон машины сразу под поток ледяного воздуха. По словам врача, разница температур не должна превышать десяти градусов.

Специалист подчеркнула, что оптимальная температура в салоне машины должна составлять от плюс 22 до плюс 25 градусов. Температурные скачки крайне не рекомендованы для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. 

Попова утверждает, что игнорирование технического осмотра кондиционера может привести к тому, что кондиционер может стать рассадником вирусов и аллергенов. Врач дополнила, что кондиционер сушит воздух, что делает слизистые оболочки уязвимыми для инфекций.

Читайте также:

Минздрав РФ рассчитывает на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году

Врач Соколова назвала самые опасные для здоровья позвоночника профессии

В Минздраве РФ заявили, что все виды медпомощи в России останутся бесплатными
#температура
#врач
#водители
#воздух
#минздрав рф
#заболевания
#машины
#кондиционеры
Читайте нас в
Россиянам разрешили пить кофе из пластиковых стаканчиков
Врач Лапа назвала безопасным питьё горячих напитков из пластиковых стаканчиков
03 августа 2023, 18:23

Фото: istockphoto.com/butenkow

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа заявила, что употребление горячих напитков, таких, как чай или кофе, из пластиковых стаканчиков, является безопасным для здоровья, поскольку подобная посуда делается не из токсичных материалов.
«Пластиковые стаканчики делаются нетоксичные. Раз не токсичные, то маловероятно, что они, например, в горячей и холодной воде могут раствориться, потому что они уже все полимеризованны. Это невозможно. А вот с точки зрения того, что пластиковые пакеты не держат температуру, то есть можно обжечься, можно уронить», — пояснила в беседе с Газета.ру Лапа.

До этого Людмила Лапа заявляла, что отдыхающим на переполненных курортах во избежание инфекций рекомендуется промывать нос и чаще принимать душ, также можно носить маски. Эксперт добавила, что при плавании нельзя глотать морскую воду.

Читайте также:

Россиянам дали ценные рекомендации по выбору арбузов

Диетолог Круглова: В жару не рекомендуется пить более двух чашек кофе в день

Диетолог Мухина назвала заболевания, при которых не стоит пить зелёный чай
#эксперт
#кофе
#чай
#рекомендации
Читайте нас в
Врач Шеляков: После укуса осы следует принять антигистаминное средство
03 августа 2023, 17:45

Фото: istockphoto.com/Josh Forwood

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что поскольку укус осы может привести к очень серьёзным последствиям для здоровья, то после него прежде всего стоит принять антигистаминное средство, а также приложить холод.
«При укусе осы не оставляют жало, поэтому сначала стоит приложить что-то холодное к месту укуса. Также советую наложить компресс с содой, чтобы уменьшить ощущение жжения и принять антигистаминное лекарство в случае, если у человека есть склонность к аллергии», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

Если же после укуса человек чувствует затруднение дыхания, головокружение, тошноту, то в таком случае, по словам эксперта, необходимо немедленно обращаться к врачу.

Читайте также:

Врач Шеляков назвал укусы ос и шмелей очень коварными

В Подмосковье заметили крупных жуков усачей-кожевников

В Калифорнии пожилая женщина выжила после 700 укусов пчел
#врач
#насекомые
#здоровье
Читайте нас в
Минздрав РФ рассчитывает на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году
Замминистра здравоохранения РФ Семенова надеется на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году
03 августа 2023, 17:01

Фото: iStock/Choreograph

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова надеется не только на создание 3 тест-систем для диагностики рака к 2024 году, но и на их внедрение. Об этом она заявила во время брифинга.
Семенова отметила, что возможно к 2024 году речь будет идти не о разработке, а уже о внедрении систем для диагностики онкологических заболеваний.

Напомним, ранее россиянам рассказали о пользе арбуза в профилактике онкозаболеваний. Арбуз на 90% состоит из воды, но при этом умещает в себе огромный запас полезных витаминов и элементов, отметила нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова. Она отметила, что ягода способствует качественному очищению организма.  Арбуз очищает печень, почки от шлаков и токсинов, улучшает цвет лица, работу желудочно-кишечного тракта.

Читайте также:

Врач Соколова назвала самые опасные для здоровья позвоночника профессии

Россиянам рассказали о пользе арбуза в профилактике онкозаболеваний

Найдено новое натуральное средство против старения и рака
#врач
#рак
#онкология
#минздрав
Читайте нас в
Врачи Егорьевской больницы спасли 95-летнюю пациентку с пульсом 30 ударов в минуту
03 августа 2023, 15:50

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Бригада скорой помощи привезла 95-летнюю женщину с низким пульсом в Региональный сосудистый центр Егорьевской больницы.

В ходе обследования, врачи выяснили, что у пожилой пациентки вышел из строя электрокардиостимулятор — аппарат, который отслеживает частоту сердечных сокращений и при необходимости увеличивает её. А такой низкий пульс мог легко привести к остановке сердца, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Под местной анестезией мы провели эндоваскулярную операцию. Через небольшой разрез в области ключицы и прокол подключичной вены мы произвели замену блока кардиостимулятора. Благодаря профессионализму врачей и наличию ангиографического оборудования, операция прошла успешно и заняла около 30 минут», — рассказал руководитель регионального сосудистого центра Фуркат Гафуров.  

Работу кардиостимулятора сердца нужно проверять каждый год, а пациентка этого не делала. Специалист подчеркнул, что плановые осмотры нужно делать регулярно. На сегодняшний день женщина чувствует себя хорошо, она выписана под наблюдение врача. 

Читайте также:

Ступинские врачи удалили пациентке 3-килограммовую миому матки.

Видновские врачи спасли ногу пациенту с больным коленом.

Подмосковные врачи спасли подростка, сломавшего ногу после неудачного прыжка с тарзанки.
#врачи
#операция
#женщина
#минздрав
#егорьевск
Читайте нас в
Мясников рекомендовал молодым россиянкам принимать фолиевую кислоту
03 августа 2023, 14:25

Фото: istockphoto.com/piotr_malczyk

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что россиянкам в возрасте от 18 до 45 лет рекомендуется принимать фолиевую кислоту в виде препарата, назначаемом при планировании беременности.
Принимать препарат, по словам врача, необходимо за месяц до планирования беременности, а также весь первый триместр. Витамин поможет избежать дефектов в развитии нервной системы малыша.

«Вреда никакого – многолетние исследования по приему фолиевой кислоты это подтверждают – а польза может быть», – приводит utro.ru слова Мясникова.

А до этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, в каком случае недосып может спровоцировать сахарный диабет.

«Если есть предрасположенность к сахарному диабету, то недосып может стать последней каплей», — отметила в беседе с «Москвой 24» Чернышова.

По словам эксперта, недостаток сна может привести и к другим ухудшениям здоровья, таким, как снижение иммунитета, повышению артериального давления.

Читайте также:

ACS: Ночная потливость может говорить о нескольких видах онкологии

Доктор Мясников объяснил, как оливковое масло спасает от деменции

Мясников: «Любой охотник знает, что медвежье мясо есть опасно»
#здоровье
#витамины
#женщины
#беременные женщины
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников