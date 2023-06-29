Россиянам рассказали, когда нельзя устанавливать зубные импланты

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«Пациент должен пройти диагностику, а именно сдать анализ крови, чтобы определить, есть ли сахарный диабет, лейкоз, онкологические заболеваниях. Эти заболевания являются противопоказаниями для процедуры. Также заболевания десен, так как имплант не приживется в костной ткани», — объяснила в беседе с NEWS.ru Балакирева.
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