Россиянам рассказали, когда витамины могут быть опасны для печени

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«БАДы, неразумный приём витаминов, антибиотиков, обезболивающих, пероральных контрацептивов, даже просто парацетамол может привести к токсическому гепатиту», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Панина.
Также она подчеркнула, что любые лекарственные средства может назначать только врач, и принимать препараты надо строго в соответствии с предписаниями специалиста.
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