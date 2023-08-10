Россиянам рассказали, кого чаще всего кусают осы

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«Ещё осы реагируют на мокрое тело после купания. И ещё один факт, подтвержденный учёными: рассерженные пчелы и осы чаще атакуют тех, у кого есть аллергия на их укусы. Также не стоит размахивать руками и делать резких движений, если рядом с вами летает оса», — добавила в беседе с NEWS.ru Овнанян.
Она отметила, что укусы ос и пчёл опасны только для тех, у кого есть аллергия на яд этих насекомых, для остальных же, по мнению эксперта, это относительно безопасно. При проявлении какой-либо аллергической реакции на укус врач рекомендовала незамедлительно принять антигистаминные средства и при необходимости обращаться к врачу.
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