Россиянам рассказали, кому опасно есть хурму

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что хурму не следует есть пожилым людям, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями ЖКТ.
«При сахарном диабете нежелательно употреблять хурму, так как она имеет высокий гликемический индекс и будет влиять на показатели глюкозы в крови. Хурма имеет волокнистую структуру, поэтому ее следует ограничить пожилым, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Мухина.
Она добавила, что продукт может быть опасен и для тех, у кого есть аллергия и индивидуальная непереносимость.
Ранее россиянам не рекомендовали употреблять в пищу крупу, заражённую мошками и насекомыми, даже после её глобальной чистки. Как передаёт utro.ru, такие крупы могут содержать продукты жизнедеятельности вредителей, что может спровоцировать пищевые отравления.
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Мелисса Тимофеева