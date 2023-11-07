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Россиянам рассказали, кому опасно есть хурму

Диетолог Мухина не рекомендовала хурму пожилым с диабетом
07 ноября 2023, 13:31
Фото: istockphoto.com/gresei

Фото: istockphoto.com/gresei

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что хурму не следует есть пожилым людям, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями ЖКТ.
«При сахарном диабете нежелательно употреблять хурму, так как она имеет высокий гликемический индекс и будет влиять на показатели глюкозы в крови. Хурма имеет волокнистую структуру, поэтому ее следует ограничить пожилым, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Мухина.

Она добавила, что продукт может быть опасен и для тех, у кого есть аллергия и индивидуальная непереносимость.


При этом, при отсутствии проблем со здоровьем у пожилых хурма будет очень полезны для здоровья, считает эксперт.

Ранее россиянам не рекомендовали употреблять в пищу крупу, заражённую мошками и насекомыми, даже после её глобальной чистки. Как передаёт utro.ru, такие крупы могут содержать продукты жизнедеятельности вредителей, что может спровоцировать пищевые отравления.

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Диетолог назвала полезные свойства холодца
Врач-диетолог Павлюк перечислила полезные свойства холодца
07 ноября 2023, 12:55

Фото: iStock/minadezhda

Врач-диетолог Наталья Павлюк в интервью «Радио 1» рассказала, что употребление холодца в пищу оказывает положительное действие на здоровье суставов и качество кожи человека.
«Холодец – это усиленный бульон. Он имеет особую структуру и вещества, схожие с теми, которые входят в желатин. Благодаря тому, что бульон очень густой, там есть соотношение некоторых аминокислот, из-за чего холодец держит форму. Белки, которые в большом количестве содержатся в холодце, полезны для соединительной ткани и положительно влияют на здоровье суставов и кожи человека», - рассказала Павлюк.

Она также отметила, что некоторые люди для лечения суставов используют препараты, которые содержат в себе вещества, похожие на те, которыми богат холодец. Однако, по словам врача, в желудочно-кишечном тракте они распадается на аминокислоты и могут не попасть в суставы.

«Тем не менее, в качестве белковой добавки и увеличения процента важных аминокислот нежирный холодец полезен для человека», - подчеркнула диетолог.

Специалист также уточнила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с ЖКТ следует осторожно относиться к употреблению жирного холодца в пищу.

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#здоровье
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#люди
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Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие
07 ноября 2023, 11:27

Фото: iStock/magann

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев объяснил, какое влияние оказывает магнитная буря на здоровье человека.
Доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев рассказал «Радио 1», насколько доказано влияние магнитной бури на плохое самочувствие, а также привел необходимые рекомендации, которые помогут справиться с недугами в этот период.

«Магнитное поле земли – это основа человеческой жизни. Оно защищает нас от радиации, которая исходит от Солнца, и одновременно влияет на человеческое здоровье. Давно замечено что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы которые происходят в нашей нервной системе связаны с электричеством», — пояснил доктор.

По его словам, электричество проводится по нашим нервам, за счет него мы думаем, движемся, дышим. Еделев напомнил, что на электричество влияет магнитное поле. 

«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо наоборот сильнее. Также и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. То есть мозг как бы перевозбуждается, по этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — отметил доктор.

Доктор Еделев порекомендовал в период, когда происходят магнитные бури, больше отдыхать, не заниматься физическими нагрузками и спортом. Особенно это нельзя делать людям, у которых есть заболевания с сердцем, так как магнитная буря вызывает нарушение сердечного ритма и даже смерть.

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#магнитные бури
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Подмосковные врачи помогли родить женщине с циррозом печени
07 ноября 2023, 10:28

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с неалкогольным циррозом печени. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 33-летняя женщина поступила с жалобами с 28 недели беременности на слабость, отеки ног, одышку и быстрое увеличение живота.

При детальном обследовании у женщины выявили редкую форму неалкогольного цирроза печени и варикозное расширение вен пищевода 3 степени, а также аномальное скопление жидкости в брюшной полости.

«Пациентка провела в стенах нашего института около двух недель. Под тщательным наблюдением врачей она получала антианемическую, гастропротективную, диуретическую терапию. На 37-й неделе совместно с хирургом  МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского  мы провели пациентке кесарево сечение. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2870 г и ростом 48 см. Во время операции из брюшной полости было удалено более 5 литров жидкости, образовавшейся из-за аномального лимфообразования в печени», - 
поделилась ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Татьяна Коваленко.

Стоит отметить, что в настоящий момент женщину с ребенком уже выписали. Кроме этого, ей предстоит пройти углубленное обследование и лечение диагностированных заболеваний.

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Эксперт назвал опасный признак мастурбации
Men's Health: Психотерапевт Дрейк рассказал об опасном признаке мастурбации
07 ноября 2023, 08:39

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Нормы количества мастурбации в день не существует, но иногда желание самоудовлетворяться может быть нездоровым. Об опасных признаках мастурбации рассказал психотерапевт по сексуальным зависимостям Дэн Дрейк изданию Men's Health.
Дрейк рассказал, что у разных людей может быть разная норма регулярности мастурбации: кто-то может делать удовлетворять себя по несколько раз в день, а кто-то вообще этим не занимается. Все это является нормой из-за разной сексуальной конституции людей.

Психотерапевт предупредил, что проблемы возникают, если привычка самостоятельно удовлетворять себя мешает работать, поддерживать романтические и дружеские отношения. Главным признаком сексуальных нарушений, заключил специалист, является мастурбация в неподходящих для этого условиях и местах.

Ранее эксперты рассказали о необычных позах для незабываемого секса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#психотерапевт
#мужчины
#женщины
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Уролог Смерницкий нашёл легкий способ повысить либидо без таблеток
Врач Смерницкий: Рубка дров повышает уровень тестостерона на 50%
07 ноября 2023, 00:29

Фото: iStock/megaflopp

Врач-уролог Андрей Смерницкий заявил, что нередко мужское либидо подрывают стресс и вредные привычки, которые приостанавливают выработку тестостерона. Об этом пишет RG.RU.
По словам специалиста, восполнить нехватку необходимого гормона помогут физические нагрузки.

Смерницкий привёл данные исследований, в рамках которых устанавливалась связь между либидо и физической активностью. Выяснилось, что если организму на протяжении трёх месяцев давать нагрузку, тестостерон повышается на 36%.

Так, даже час интенсивного труда — например, рубка дров, увеличивает выработку гормона на 50%. При этом 15-минутные ежедневные занятия на велотренажёре за 12 недель дадут прирост уровня тестостерона в 17%, отметил уролог.

Однако спорт не стоит считать ключом к решению этой проблемы, добавил врач. По его словам, главное в вопросе повышения либидо — отказаться от алкоголя и курения и нормализовать питание. Жиры и легкоусвояемые углеводы стоит убрать из рациона, подчеркнул специалист.

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#питание
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MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин
06 ноября 2023, 02:20

Фото: iStock/sergeyryzhov

Диетологи из Йельской медицинской школы заявили, что, вопреки распространенному мифу, некоторые виды красного мяса не повышают холестерин. Об этом пишет MeatScience.
В публикации говорится, что в стейке из говяжьей вырезки, нежирном говяжьем фарше, бараньих отбивных, телятине и свиной вырезке содержится малое количество насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина. Поэтому их рекомендуется включать в рацион с низким содержанием холестерина.

Специалисты отметили, что в мясе много белка, способствующего уменьшению «плохого» холестерина. Кроме того, мясо богато железом, магнием и другими полезными для организма микроэлементами.

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#мясо
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#диетолог
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Доктор Ковальков: Разбавленная водой томатная паста очень помогает при раке
Врач Ковальков: «Для профилактики рака пейте томатную пасту, разведенную водой»
05 ноября 2023, 07:49

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Употребление томатной пасты, разбавленной водой, весьма эффективно при профилактике рака. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач, профессор Андрей Ковальков
По его словам, помидоры содержат вещество лейкопен, весьма полезное для людей с злокачественными опухолями. Можно использовать для этих целей и томатный сок, однако Ковальков считает, что томатная паста в итоге будет полезнее и дешевле, пишет NEWS.ru.

Также специалист отметил, что такой способ профилактики нельзя применять людям с больными почками — для них он может быть опасен.

Упомянул доктор Ковальков и о том, что онкологическим пациентам полезно употреблять в пищу брокколи. А вот употребление морсов, компотов и прочих напитков из ягод полезно далеко не всегда, особенно тем, у кого диагностирован рак желудка.

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#рак
#советы
#овощи
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Быстрые роды приняли в Люберецком роддоме у пациентки с кровотечением
04 ноября 2023, 13:17

Фото: iStock/Weerayut Chaiwanna

От медицинского осмотра матери до рождения ребенка прошло всего 8,5 минут.
Baza пишет, что 27-летнюю будущую маму доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства с кровотечением. Девушка была на поздних сроках. Врачи быстро осмотрели пациентку и поставили опасный диагноз — отслойка плаценты.
 
Роженицу в срочном порядке отправили на кесарево сечение и уже через пару минут на свет появилась девочка весом 3 кг. Ребёнок здоров. Её вместе с мамой выписали через 5 дней.

Ранее в Саратове женщина перепутала беременность с раком. 43-летняя женщина жаловалась на неприятные ощущения в области живота, общую слабость и плохое самочувствие. Пациентка подозревала у себя онкологию.

Врачи отправили женщину на УЗИ органов малого таза. Оказалось, что пациентка на 36 неделе беременности.

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#беременные женщины
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#больница
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Врач Скорогудаева: Маникюр может привести к миоме матки
03 ноября 2023, 18:37

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева заявила. Что маникюр может негативно влиять на здоровье, провоцируя опасные заболевания, такие, как миома матки и фибромиомы.
Она отметила, что это объясняется содержанием в геле для ногтей вредных веществ.

«Фталаты вызывают дисгормональные расстройства — самая неприятная вещь, они похожи своей химической структурой на эстрогены, а самые неразборчивые рецепторы в нашем организме — это рецепторы эстрогена. И связывается с ним, дает кривой сигнал. <…> Это всё влечет за собой такие болезни, как фиброзно-кистозная мастоматия, эндометриоз, миомы матки, фибромиомы, дисплазия шейки матки», — отметила в беседе с Pravda.Ru Скорогудаева.

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