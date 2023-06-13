Россиянам рассказали о неожиданной пользе майонеза

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«Холестерин важен для нормальной работы клеток, он обеспечивает прочность клеточных мембран – помогает строить клетки. Холестерин помогает организму производить полезные вещества, например, витамин D, женские и мужские половые гормоны». – сказал в беседе с Газета.ру Кабанов.
Оптимальной дозой майонеза врач назвал 2-3 ложки майонеза в день.
А врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова заявляла, что соусы и маргарин вредны для нашего организма, от них лучше отказаться так же, как и от алкоголя. Самым вредный продукт в этом смысле она называла майонез, в том числе и домашний.