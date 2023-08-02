Россиянам рассказали о пользе арбуза в профилактике онкозаболеваний

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Споры по поводу вреда и пользы арбуза ведутся давно. Одни говорят, что ягода может вызвать рак, другие — что арбуз содержит максимальное количество витаминов и полезных веществ. Вся правда об арбузе — в материале «Радио 1».
«Особенно много там витамина А. Например, чашка арбуза содержит почти четверть рекомендуемой дневной нормы этого витамина. Также там есть витамины группы В и С, магний, кальций, железо, фосфор. Арбуз очищает печень, почки от шлаков и токсинов, улучшает цвет лица, работу желудочно-кишечного тракта. А антиоксидант ликопин нейтрализует свободные радикалы, — это мощная профилактика онкозаболеваний», — рассказала специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова