Россиянам рассказали о продуктах, которые помогут справиться с осенней депрессией

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Однако специалисты призывают не употреблять успокоительные препараты и тем более сильные антидепрессанты, а просто сменить свой рацион питания, добавив в него несколько новых продуктов.
Также специалисты советуют употреблять как можно больше горячих напитков, в составе которых есть пряные специи. Идеальным вариантом будет безалкогольный глинтвейн. Но можно взять и кофе, например, с корицей. Стоит обратить внимание и на чай. Можно приготовить традиционный с лимоном, а можно попробовать и другие добавки.
Кроме того,побороться с осенней депрессией помогут морепродукты. Идеально подойдёт для этого жирная рыба.
Депрессия может проявляться и из-за недостаточного потребления витамина Е. Он содержится в бразильских орехах, также богатых селеном. Это вещество положительно влияет на настроение благодаря антиоксидантным свойствам. Однако не стоит злоупотреблять этим продуктом. По советам диетологов, в день можно съедать не более четырёх орешков.
Поможет в борьбе с депрессией и шоколад. Важно выбирать качественный натуральный продукт. Лучше отдать предпочтение тёмному шоколаду, но можно выбрать и молочный. Идеальным сочетанием станет шоколад с перцем, поскольку эта специя позволяет не только укрепить иммунитет, но и поднять настроение.
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