Россиянам рассказали о способности малинового варенья предотвратить рак и уменьшить тошноту при беременности

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2. Малиновое варенье содержит клетчатку, которая может отрегулировать пищеваренье. Благодаря клетчатке малиновое варенье вызывает чувство сытости.
3. Варенье из малины является источником витаминов, в частности, С и К, фолиевой кислоты и микроэлементов: калия и марганца, которые важны для иммунной системы и прочности костей.
4. Малиновое варенье часто используется для облегчения утренней тошноты во время беременности. Вероятно, антиоксиданты и противовоспалительные кислоты в малине помогают успокоить желудок и уменьшить тошноту.
5. Кислоты малинового варенья помогают убить бактерии и предотвратить инфекции мочевыводящих путей.
6. Антиоксиданты малины помогают защитить сердце от повреждений, и, говорят, даже предотвратить рак.
7. Нас с детства учат, что малиновое варенье снижает температуру при простуде. Но количества салициловой кислоты в малине недостаточно, чтобы оказать какое-либо существенное воздействие на организм.
8. Некоторые люди могут испытывать побочные эффекты от употребления малинового варенья. Малиновое варенье является распространённым пищевым аллергеном. Если у человека в анамнезе есть пищевая аллергия, то он может лишь изредка и понемногу употреблять малиновое варенье, чтобы не навредить организму.
9. Если у человека диабет, важно помнить, что малиновое варенье содержит много сахара. В этом случае нужно с осторожностью употреблять это лакомство.
10. Малиновое варенье содержит оксалаты, которые могут повреждать почки. Если у человека есть проблемы с почками, лучше избегать излишнего употребления малинового варенья.
Специалист напомнил, что научных данных о лечебных свойствах малинового варенья мало. К тому же, сам продукт не является самостоятельным лекарством.
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