Россиянам рассказали о страшных последствиях употребления большого количества яиц

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Кроме того, яичный белок в редких случаях способен вызвать аллергию.
«В яйцах содержится полноценный набор аминокислот, незаменимых для организма. Они участвуют в построении тканей, иммунной защите, положительно влияют на обмен веществ. А яичный белок отлично усваивается организмом. Лецитин — один важный ингредиент в составе яиц. Он помогает восстановить фосфолипидный слой в клетке. Он также благоприятно влияет на обмен жиров, состояние печени», — пояснила в беседе с Газета.ру Кашух.
Врач отметила, что важно соблюдать меру в употреблении людого продукта, включая яйца. Так, специалист рекомендовала есть не более 1-2 яиц в день.
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