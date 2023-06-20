Россиянам рассказали о страшных последствиях совмещения алкоголя и жирной пищи летом

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Диетолог Гинзбург: «От совмещения алкогольных напитков и жирной пищи повышается риск внезапной смерти»
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что употребление спиртных напитков и жирной пищи в жару чревато обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, и даже повешением риска внезапной смерти.
Кроме того, Михаил Гинзбург не рекомендовал пить кофе в жаркую погоду, особенно тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Ранее Михаил Гинзбург заявлял, что, для того чтобы избежать регулярных постоянных болей, связанных с панкреатитом, нужно обратить внимание на рацион питания.
«От совмещения алкоголя и жирной пищи повышается риск внезапной смерти. Так, у человека наступает асфиксия из-за куска мяса, который застревает в дыхательных путях. Это, как правило, бывает у людей в алкогольном опьянении. Они перестают такие моменты контролировать», – пояснил в беседе с порталом «Народные Новости» Гинзбург.
«Если у человека есть артериальная гипертония, имеются перебои в работе сердца, и он реагирует на кофе, то для него это нежелательный напиток, тем более в жару», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Гинзбург.
Ранее Михаил Гинзбург заявлял, что, для того чтобы избежать регулярных постоянных болей, связанных с панкреатитом, нужно обратить внимание на рацион питания.
Мелисса Тимофеева