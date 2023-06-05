Россиянам рассказали об опасности каш быстрого приготовления

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Эндокринолог Павлова рассказала о вреде продукта
Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что каши быстрого приготовления вредны для организма, поскольку такая продукция содержит много сахара, который способствует набору лишнего веса.
А врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что для хорошей работы кишечника надо употреблять овощи, богатые грубыми пищевыми волокнами. Поэтому для здоровья пищеварительной системы отлично подойдёт салат из сырой свеклы, моркови и белокочанной капусты.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление молока в чрезмерных количествах может спровоцировать разрушение суставов.
«Беда быстрых завтраков в том, что в них крупа быстрого приготовления, уже переработанная промышленно», – приводит портал «Экономика сегодня» слова Павловой.
«Клетчатка – это не только лучшее лакомство для кишечной флоры. Растительные волокна также представляют собой щетку для кишечника, благодаря которой происходит естественное освобождение от непереваренных остатков пищи», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Королёва.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление молока в чрезмерных количествах может спровоцировать разрушение суставов.
Мелисса Тимофеева