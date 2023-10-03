Россиянам рассказали об опасности слегка подгнивших овощей и фруктов

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Однако это не так. «Аргументы недели» уточняют, что при гниении вырабатываются токсичные вещества – микотоксины, которые поражают не только один участок плода, но и казалось бы здоровую часть тоже.
Помимо этого, микотоксины невозможно смыть водой, а также уничтожить при варке или заморозке.
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