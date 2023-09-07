Россиянам рассказали об основном симптоме инфаркта

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В беседе с «Вечерней Москвой» Дикур пояснила, что такую боль можно сравнить с давлением большой плиты на человека, когда давление это воздействует на только на область грудины, но и на плечи, руки, иногда верхнюю часть живота.
Также россиянам напомнили и о другом, не менее коварном заболевании – ротавирусной инфекции. Доктор медицинских наук, профессор, действительный член Академии военных наук РФ Владислав Шафалинов рекомендовал во избежание инфекции соблюдать все меры безопасности, тщательно мыть руки, не употреблять грязные продукты и не пить воду из непроверенных источников.
«У каждого иммунитет разный, у кого-то нормальная температура 39-40°C, у кого-то 37°C. Судороги могут быть вызваны повышенной температурой, как и потеря сознания. Причём первопричиной может быть не только ротавирусная инфекция, а любая другая», — добавил в беседе с «Царьградом» врач.
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