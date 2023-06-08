Россиянам рассказали об основной пользе земляники

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«Земляника – прекрасный сезонный продукт, который содержит в своем составе витамин C. Ягода считается антибиотиком природного происхождения и часто используется при простуде», — сказала в беседе с «Москвой 24» Королева.
А врач Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша, в свою очередь, рассказали о пользе клубники, которая может быть полезна при профилактике глаукомы и катаракты, а также благотворно влияет на работу иммунной системы и даже может предотвратить рак и сердечно-сосудистые заболевания. Как передаёт портал «Экономика Сегодня», всё из-за содержания в клубнике большого количества антиоксидантов и антоцианов.
Ранее нутрициолог Елизавета Чубарина также заявляла, что в клубнике содержится много полезных веществ: витамины А, B1, B2, B9, C, E и K, калий, кальций, магний, цинк, йод и фосфор. Также клубника является источников антиоксидантов, то есть ягоды помогают задерживать старение и улучшать общее самочувствие организма.