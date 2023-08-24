Россиянам рассказали, от чего в глазах лопаются сосуды

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«Самые распространенные причины — травмы, удары, активные физические нагрузки. Сосуды могут полопаться из-за скачка артериального давления, в том числе во время и после физнагрузок. Сосуды не выдерживают и лопаются, например, из-за атеросклеротических изменений — повышенного холестерина», — пояснила в беседе с NEWS.ru Игнатчик.
Она отметила, что такое явление не грозит, как правило, потерей зрения или чем-либо опасным, и проходит само по себе в течение недели.
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