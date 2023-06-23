Россиянам рассказали, при каких условиях молочные продукты становятся крайне опасными

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Врач Герасименко: «Могут стать поводом для госпитализации в инфекционную больницу»
Врач-гастроэнтеролог Наталья Герасименко заявила, что молочные продукты могут стать опасными для здоровья при неправильном их хранении, особенно в летний период.
Она пояснила, что при неправильных условиях хранения, в частности, на жаре, в молочных продуктах начинают размножаться вредные для организма бактерии.
Специалист уточнила, что бактерии могут появиться температуре уже выше 7°C.
Ранее гастроэнтеролог и нутрициолог Анастасия Сумарокова заявила, что алкоголь негативно действует на организм, но последствия всегда определяет качество напитка и его доза. По её словам, самым вредным для организма является алкоголь «с пузырьками». Например, шампанское, которое сочетает газированность и сахар.
Она пояснила, что при неправильных условиях хранения, в частности, на жаре, в молочных продуктах начинают размножаться вредные для организма бактерии.
«При нарушении условий хранения кисломолочные продукты становятся благоприятной средой для развития различных микробов, включая патогенные бактерии, такие как сальмонелла и стафилококк. Они могут вызывать серьёзные заболевания ЖКТ, стать причиной отравления и даже поводом для госпитализации в инфекционную больницу», – отметила в беседе с Газета.ру Герасименко.
Специалист уточнила, что бактерии могут появиться температуре уже выше 7°C.
Ранее гастроэнтеролог и нутрициолог Анастасия Сумарокова заявила, что алкоголь негативно действует на организм, но последствия всегда определяет качество напитка и его доза. По её словам, самым вредным для организма является алкоголь «с пузырьками». Например, шампанское, которое сочетает газированность и сахар.
Мелисса Тимофеева