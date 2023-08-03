Россиянам разрешили пить кофе из пластиковых стаканчиков

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«Пластиковые стаканчики делаются нетоксичные. Раз не токсичные, то маловероятно, что они, например, в горячей и холодной воде могут раствориться, потому что они уже все полимеризованны. Это невозможно. А вот с точки зрения того, что пластиковые пакеты не держат температуру, то есть можно обжечься, можно уронить», — пояснила в беседе с Газета.ру Лапа.
До этого Людмила Лапа заявляла, что отдыхающим на переполненных курортах во избежание инфекций рекомендуется промывать нос и чаще принимать душ, также можно носить маски. Эксперт добавила, что при плавании нельзя глотать морскую воду.
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