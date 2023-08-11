Россиянам рекомендовали есть авокадо для снижения веса

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Диетолог Мария Капралова заявила, что для снижения веса может помочь такой жирный продукт, как авокадо.
«Авокадо является одним из самых мощных антиоксидантов, который помогает выводить из организма токсины и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, доказано, что авокадо помогает организму бороться с раковыми клетками», — сказала в беседе с Газета.ру Капралова.
Она добавила, что также к жирным продуктам, которые способствуют потере килограммов, относятся растительные нерафинированные масла и орехи, в частности, такие, как фундук, грецкие орехи, фисташка, пекан и арахис.
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