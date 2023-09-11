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Россиянам рекомендовали снизить потребление сахара при синдроме хронической усталости

Врач Демьяновская посоветовала снизить потребление сладкого при синдроме хронической усталости
11 сентября 2023, 14:10
Фото: istockphoto.com/Rostislav_Sedlacek

Фото: istockphoto.com/Rostislav_Sedlacek

Врач Екатерина Демьяновская рассказала, что при синдроме хронической усталости важно нормализовать питание, в том числе, снизив потребление сахара.
«Фрукты и овощи дадут заряд бодрости за счёт содержания большого количества витаминов и минералов, нежирное мясо, рыба, яйца и молочные продукты позаботятся о силе мышц, а крупы медленной варки обеспечат длительное насыщение. При синдроме хронической усталости важно избегать избытка добавленного сахара в рационе: после резкого прилива энергии от сладкого наступает спад и человек может чувствовать себя истощённым», — прокомментировала в беседе с RT Демьяновская.

Кроме этого, при подобном недуге важно пролечить хронические заболевания, особенно те, которые связаны с дыхательной системой, а также скорректировать образ жизни и обеспечить себе полноценны сон. Врач отметила, что синдром хронической усталости может быть признаком анемии, нарушений работы щитовидной железы, депрессии, хронических инфекционных и онкозаболеваний.


А нутрициолог Ольга Баян подтвердила заявила о пользе напитка из имбиря и лимона в межсезонье.

«Имбирь содержит аминокислоты, способные ускорять метаболические процессы в организме. Его можно назвать природным жиросжигателем, но только условно. Также он богат элементами, снижающими показатели плохого холестерина. А в лимоне есть большое количество витамина С, поэтому на напитке из этих ингредиентов делают акцент в межсезонье. Витамин С снижает общую оксидативную нагрузку на организм, повышает сопротивляемость организма вирусам, хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему», — пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» врач.

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Диетолог Соломатина заявила о безопасности кофе для диабетиков
11 сентября 2023, 13:53

Фото: istockphoto.com/ValentynVolkov

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что кофе без сахара безопасно для людей, страдающих диабетом.
«Диабетикам можно пить кофе. Он имеет достаточно низкий гликемический индекс и к тому же улучшает работу печени. Только напиток должен быть несладкий», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Он уточнила, что людям с сахарным диабетом также можно пить кофе с молоком, поскольку такой напиток не будет не будет иметь высокого гликемического индекса.

До этого специалисты перечислили продукты, способные омолодить организм. К ним отнесли миндаль, морковь, томаты, авокадо. Как передаёт utro.ru, киви также полезно есть, поскольку он содержит много мелатонина, который способствует более свежему внешнему виду.

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Врач Бойко рекомендовала отказаться от шоколада и авокадо
11 сентября 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/eternalcreative

Заведующая неврологическим отделением №2 Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Ольга Бойко заявила, что авокадо, шоколад, а также твердые сорта сыра и красное вино способны усиливать приступы мигрени.
«Не рекомендуется принимать в пищу продукты, содержащие тирамин. Это шоколад, орехи, авокадо, из алкоголя – красное вино. Кроме того, твёрдые сорта сыра. Это те провоцирующие моменты, которые могут усиливать состояние», – приводит АГН «Москва» слова Бойко.

А вот актриса Елизавета Боярская представила полезный салат с сельдереем, зелёными яблоками, апельсином, бананом и грецким орехом. Как передают «Дни.ру», салат способен укрепить иммунную систему организма осенью, а также способствует стройности и красоте.

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#здоровье
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Почти 8 тысяч подмосковных жителей проверили своё здоровье в парках
11 сентября 2023, 12:20

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В субботу и в воскресенье, 9 и 10 сентября выездные бригады врачей в рамках акции «Проверь здоровье в парке» работали в 12 городских парках.
С начала летнего сезона в подмосковных парках проводится акция «Проверь здоровье в парке» по проверке здоровья. 
«Это удобный формат, поскольку проверить свое здоровье можно, не посещая поликлинику. Во время прогулки в парке любой желающий может получить консультацию врача, сдать анализы. С начала проведения акции в ней приняли участие почти 8 тыс. человек, в том числе 304 — в эти выходные», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови.

При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».

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#рентген
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В больницы Подмосковья поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга в 2023 году
11 сентября 2023, 11:20

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В подмосковные медучреждения поступили новые передвижные рентген-аппараты типа С-дуга, которые позволят врачам непосредственно во время оперативного вмешательства получать рентгеновские снимки под различным углом.

Новая современная медицинская техника поступила в областные больницы Люберец, Видного, Жуковского, Домодедово, Воскресенска, Мытищ и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Современное техническое оснащение необходимо для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья. С начала года мы поставили в больницы Подмосковья 16 рентген-аппаратов типа С-дуга, которые используют врачи в операционных. На их закупку было направлено более 160 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#рентген
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Врач-нарколог Холдин рассказал, почему нельзя покупать ребёнку детское шампанское
11 сентября 2023, 10:27

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Специалисты рекомендуют прививать правильные привычки и здоровое отношение к трезвости как норме жизни детям с раннего возраста.
Ежегодно 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Главный воспитатель в жизни ребенка — его семья, поэтому пример ему должны подавать, в первую очередь, родители. Не устраивайте при ребенке бурных застолий с алкоголем, а лучше покажите, что любые семейные события в жизни можно и нужно отмечать без спиртного!», — рассказал психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. 

Необходимо исключить распитие детского шампанского на праздниках для того, чтобы в в будущем, такая игра не пришла в норму для ребёнка и в его стакане не оказался настоящий алкоголь.

Родителям нужно помочь ребёнку в поиске хобби, занятия по душе, творчества или спорта. По статистике, интересная жизнь ребёнка увлекает его больше, чем встречи с компаниями, где выпивают алкоголь.

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#врач
#воспитатель
#нарколог
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#опасность
#психиатр
#служба
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Врач Вялов рассказал, как справиться с чувством тяжести после переедания
11 сентября 2023, 05:47

Фото: iStock/Doucefleur

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Телеграм-канале рассказал, как можно справиться с чувством тяжести после переедания.
«Основной пищевой удар принимают на себя желудок, поджелудочная железа и желчный пузырь. Пузырь чаще болит приступами, а поджелудочная может давать длительные боли», — говорится в публикации.

Специалист добавил, что ситуативное переедание зачастую нарушает работу желудка, так как большое количество еды сложно переварить.

В таких случаях прием ферментов бесполезен, предупредил Вялов. С неприятными ощущениями поможет справиться холодная или газированная вода, добавил гастроэнтеролог.

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Гипертоников предупредили об опасности одновременного заражения ковидом и гриппом
11 сентября 2023, 02:53

Фото: iStock/wildpixel

Врач-инфекционист Мескина предупредила гипертоников об опасности заражения COVID-19 и гриппом одновременно (так называемая коинфекция).
«Дело в том, что коронавирус поражает сосудистую систему, а если прибавляется и грипп, представьте себе, насколько все усугубляется», — пояснила врач в беседе со столичным изданием «Вечерняя Москва».

​По словам Елены Мескиной, крайне важно регулярно проходить детальное медицинское обследование, а также своевременно вакцинироваться — как от гриппа, так и от COVID-19.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что самыми смертоносными и опасными на планете являются ВИЧ и лихорадка Денге.

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#covid-19
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#инфекция
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Врач Лебедева назвала самую вредную для организма кашу
Врач-гастроэнтеролог Лебедева: Манная каша разрушает организм не хуже сахара
10 сентября 2023, 23:36

Фото: iStock/Максим Крысанов

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева заявила, что каша с молоком является не самым лучшим вариантом для завтрака. В своем Телеграм-канале она также предупредила, с какой крупой стоит быть осторожней.
По словам врача, манная каша, на которое выросло множество поколений, раньше была популярна, так как не было сбалансированных смесей для детского питания. Однако манка, по сути, является побочным продуктом, который остается после производства пшеничной муки, поэтому эта крупа не содержит витаминов и минералов.

Кроме того, в манке содержится глютен, поэтому она не подходит людям с его непереносимостью, а также при аутоиммунных заболеваниях, подчеркнула Лебедева.

Она добавила, что манная каша на 85% состоит из быстрых углеводов и не содержит клетчатки, а медики часто сравнивают манную крупу с сахаром или белой мукой. Они не дают питательных веществ организму, при этом повышают уровень глюкозы в крови и способствуют развитию диабета.

«Если есть крупы с молоком, уровень сахара в крови повышается и инсулина нужно еще больше», — предупредила специалист.

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В парках 12 округов Подмосковья в выходные можно будет проверить здоровье
08 сентября 2023, 22:11

Фото: Минздрав МО

В предстоящие выходные в парках Московской области продолжится акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 12 городских округах.
«Медики работают в городских парках Подмосковья по выходным с начала лета. Жители Подмосковья могут объединить прогулку в парке с заботой о здоровье. В рамках такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе», - рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ходе осмотра пациенты проходят антропометрию, измеряют артериальное и внутриглазное давление, сдают общий анализ крови и другие анализы. При необходимости врачи направят гражданина в поликлинику для прохождения более углублённого обследования. 


 
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет жителя на региональном портале госуслуг.

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#минздрав мо
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