Россиянам рекомендовали снизить потребление сахара при синдроме хронической усталости

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«Фрукты и овощи дадут заряд бодрости за счёт содержания большого количества витаминов и минералов, нежирное мясо, рыба, яйца и молочные продукты позаботятся о силе мышц, а крупы медленной варки обеспечат длительное насыщение. При синдроме хронической усталости важно избегать избытка добавленного сахара в рационе: после резкого прилива энергии от сладкого наступает спад и человек может чувствовать себя истощённым», — прокомментировала в беседе с RT Демьяновская.
Кроме этого, при подобном недуге важно пролечить хронические заболевания, особенно те, которые связаны с дыхательной системой, а также скорректировать образ жизни и обеспечить себе полноценны сон. Врач отметила, что синдром хронической усталости может быть признаком анемии, нарушений работы щитовидной железы, депрессии, хронических инфекционных и онкозаболеваний.
«Имбирь содержит аминокислоты, способные ускорять метаболические процессы в организме. Его можно назвать природным жиросжигателем, но только условно. Также он богат элементами, снижающими показатели плохого холестерина. А в лимоне есть большое количество витамина С, поэтому на напитке из этих ингредиентов делают акцент в межсезонье. Витамин С снижает общую оксидативную нагрузку на организм, повышает сопротивляемость организма вирусам, хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему», — пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» врач.
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