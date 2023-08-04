Россиянам рекомендовали употреблять больше овощей и фруктов в жару

Фото: istockphoto.com/Liudmila Zavialova
«Из напитков стоит выбирать те, которые будут восполнять водный баланс, а именно минеральную воду, так как в ней содержатся дополнительные микроэлементы. Для вкуса можно добавить базилик, мяту или кусочки фруктов», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Круглова.
Также Наталья Круглова заявляла, что в жаркую погоду не стоит пить больше двух чашек кофе в день, поскольку кофеиносодержащие напитки и продукты способствуют обезвоживанию.
Читайте также:
Диетолог Круглова: В жару не рекомендуется пить более двух чашек кофе в день
Раскрыт новый метод экономить на продуктах
Гепатоз печени, проблемы с почками: какие болезни может вызвать арбуз