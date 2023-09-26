Россияне пожаловались на аналоги лекарств, которые перестали ввозить в страну

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«Два месяца назад Минздрав разослал письмо среди своих федеральных учреждений, а через несколько дней его стыдливо отозвал. В нём было указано 196 лекарств торговых наименований, которые не производятся в России и не завозятся в страну в течение двух лет. И хотя нам говорят, что они взаимозаменяемые, у них есть аналоги, но я провел опрос у себя, и из 300 людей 170 человек ответили, что есть проблема при переходе. То есть либо препарат малоэффективен, либо у него возникает какая-то побочка», — отметил эксперт.
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