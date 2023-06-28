Россияне стали чаще обращаться за помощью к психологам

.istockphoto/Prostock-Studio
Работодатели назвали главной причиной стресса сотрудников большой объем работы (50%), неуверенность в завтрашнем дне (43%), личные проблемы (42%), новости (39%).
По данным исследования, в 1,5 раза выросло количество тех, кто когда-либо обращался к психологу: в 2023 году об этом сообщили 27% соискателей. Психотерапия оказалась популярнее среди женщин.
Ранее психолог Жиронкина рассказала, что делать, чтобы справиться с эмоциональным напряжением и тревожностью. По мнению эксперта, для этого будут эффективны разные способы: можно влюбиться, а можно 15 минут вдыхать аромат лимона. Не следует также забывать баловать себя тем, что вас радует — как самостоятельно, так и попросив об этом близких. Чаще всего речь идет о съедобных подарках, таких, как шоколад, конфеты и мороженое.