Россиянкам рассказали о трудностях похудения после 30 лет

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Диетолог Эми Шапиро рассказала, что после 30 лет в организме начинает сокращаться мышечная масса, из-за этого появляются сложности с похудением.
«После 30 лет мышечная масса сокращается на три-восемь процентов каждые десять лет. Она объяснила, что поскольку мышцы эффективно сжигают калории, то чем их меньше в теле, тем труднее худеть», - цитирует издание Eat This, Not That! слова специалиста.
Она также объяснила, что потеря мышечной массы замедляет обмен веществ, таким образом, лишний вес появляется даже после диетической пищи.
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